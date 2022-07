Hovedredningssentralen meldte på Twitter rundt klokken 15.10 om at mannen er funnet:

«Svensk sjøredningstjeneste har bekrefte funn av saknedes båt. Sakende bekreftes også lokalisert omkommet ifm vraket. Funn ble gjort på #Norra_Väderöarna. Innsats avsluttes».

– Jeg ringte til Sola (Hovedredningssentralen Sør-Norge, red.anm.) umiddelbart etter at han ble funnet, klokken 14.36, sier redningsleder Anders Lännholm i den svenske redningstjenesten til NRK.

Selve båten ble lokalisert rundt halvannen time før han ble funnet. De lå da med bunnen opp.

– Den lå like under havoverflaten, så det var vanskelig å se. Det var pålandsvind, og båten hadde drevet inn mot land. Vi så tidlig at det var riktig båt, fordi den har en del synlige tegn som er uvanlig.

Lette på land

I og med at båten hadde drevet mot land, var det en teoretisk sjanse for at han hadde kommet seg på land. Derfor rekvirerte de et helikopter fra Hovedredningssentralen, som søkte med varmekamera.

– Etter hvert fikk vi sendt dykkere inn i vraket. Og han ble da funnet inne i båten, sier Lännholm.

Mannen, som nå er funnet omkommet, er fra Fredrikstad. Han dro fra Hvaler onsdag formiddag. Torsdag morgen var han i Grebbestad i Sverige. Det er den siste sikre informasjonen om han og båtens posisjon, før han ble funnet.

– Det blåste kuling i området, og det var opp mot seks meter høye bølger. Det er naturligvis vanskelig å si sikkert, men det tyder på at båten har kantret som følge av det.

Pårørende er varslet

Han skulle til Skagen, men det blåste mye og sjøen var høy. Det sa Lars Nilsson, flyredningsleder på Sjøfartsvärkets sjö- och flygräddningscentral i Sverige tidligere i dag.

– Det jeg kan si, som vi har skrevet på Twitter, er at han ble funnet i båtvraket, sier Hovedredningssentralen til NRK.

Hva som er årsaken til at båten har gått ned, vil ikke Hovedredningssentralen spekulere i.

– Han ble funnet i et øyområde, er det siste operatøren ved Hovedredningssentralen Sør-Norge rekker å si før hun må legge på.

De pårørende er varslet.

Meldt savnet fredag

Det var fredag ettermiddag mannen ble meldt savnet av familien. Det første som ble gjort var å forsøke å få kontakt via norsk og svensk kystradio og mobil, opplyste Owe Frøland, redningsleder for HRS Sør-Norge.

Redningsskøyta på Hvaler søkte på flere øyer. Mannskapene deres var også i land på flere mindre øyer for å se etter mannen der.

Et norsk redningshelikopter og et svensk kystovervåkingsfly sjekket fredag ettermiddag og kveld i sjøområdene mellom Norge og Sverige.

Nye søk lørdag

Et norsk redningshelikopter ble satt inn i søket lørdag. De søkte både på norsk side og ned mot Fjällbacka på svensk side.

Et svensk kystovervåkingsfly har også deltatt i letingen. Sjöräddningssällskapet Fjällbacka har vært ute med båt og lett i området.