Norges største barnehage står på kvikkleire

I Kværnerdalen i Oslo leker 400 barn.

De går i Norges største barnehage. Den ble bygget i 2010 og står på kvikkleire.

– Nå lever vi med frykten for at noe kan skje der, sier Mirjam Abrahamsen.

Som veldig mange andre sjekket hun raskt om hennes egen bolig sto på kvikkleire etter det store leirskredet i Gjerdrum.

– Da så jeg til min store skrekk at barnehagen vi har to små barn i gjør det. Det blir man kjempeengstelig av når vi vet hvor mye aktivitet det er i området, sier hun til NRK.

Faregraden for leirskred her ligger på middels høyt nivå, ifølge NVE. Det er tredje høyeste nivå på skalaen.

Kværnerdalen barnehage ligger innerst i Kværnerbyen i Oslo og er Norges største barnehage. Foto: Henriette Mordt / NRK

– Det var ikke noe hyggelig å se. Det er klart at det skaper bekymring å vite at barnehagen som sønnen min går i står akkurat der, sier Kristian Lund.

Nå stiller foreldrene spørsmål ved om barna deres leker på trygg grunn.

Derfor er de glad for at dette nå skal undersøkes på nytt.

Kristian Lund synes det er bra at kommunen nå skal gjøre nye undersøkelser av grunnen der hvor barnehagen ligger. Foto: Privat

Vil sjekke igjen

Det er Omsorgsbygg som er utbygger.

De har mottatt flere bekymringsmeldinger fra foreldre og ansatte i bydelen etter skredet i Gjerdrum.

– Derfor har vi valgt å gjennomføre en ny grunnundersøkelse, sier administrerende direktør Lars Henrik Bøhler.

Han understreker at det ikke er noe som tilsier at det er spesielt behov for nye undersøkelser nå.

– Men vi ønsker å få verifisert at forholdene i dag samsvarer med tidligere rapporter fra dette området, sier han.

Avisa Vårt Oslo har også skrevet om saken.

Administrerende direktør i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler, sier de skal gjøre nye undersøkelser av grunnen under barnehagen etter det fatale leirskredet i Gjerdrum. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Vil skape trygghet

Direktør i bydel Gamle Oslo, Tore Olsen Pran, mener barnehagen er helt trygg.

– Hadde jeg hatt en reell grunn til bekymring rundt barnehagen, hadde jeg stengt den ned med en gang, sier han.

– Viser ikke behovet for en ny undersøkelse at man ikke vet nok om grunnen er trygg?

– Undersøkelsen er et svar på den generelle usikkerhet som raset i Gjerdrum har skapt. Vi vil derfor skape trygghet så godt vi kan. Men vi har ikke mistanke om at denne barnehagen konkret er utrygg, sier Pran.

Samarbeidsutvalget (SU) i Kværnerdalen barnehage sier til NRK at barnehagens ledelse tar saken på største alvor og at de føler seg godt ivaretatt.

Kartet viser området med kvikkleire i Kværnerbyen. Den store, kommunale barnehagen ligger her. Foto: NVE

Et område med mye byggeaktivitet

Kværnerbyen er et av landets største, nyeste boligprosjekter. Den ligger øst i Oslo.

Det har i mange år vært stor byggeaktivitet på og rundt det gamle industriområdet ved E6.

Vegvesenet jobber på spreng i Vålerengtunnelen like ved.

Alnaelva, som er Oslos lengste elv, renner rett nedenfor barnehagen. I 2015 ble nabobarnehagen evakuert på grunn av rasfare etter en flom.

Bane Nor har også et stort utbyggingsprosjekt på gang rett i nærheten. Her skal det legges to nye togspor, men arbeidet har ikke startet ennå.

– Det er ekstremt viktig at en ordentlig utredning blir gjort. Man kan ikke gå i gang før man har undersøkt grunnen ordentlig, sier Mirjam Abrahamsen.

Hun er redd for at den store byggeaktiviteten potensielt kan utløse et leirskred. Abrahamsen har også tidligere vært kritisk mot Bane Nors utbygginger.

FUS Kværnerbyen barnehage ble evakuert på grunn av rasfare etter store vannmengder. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Har god oversikt

Bane Nor bruker samme tekniske rådgiver som Vegvesenet bruker i sitt arbeid i Vålerengtunnelen.

– Vi har gjort mange og grundige undersøkelser og fått god oversikt over grunnforholdene, sier assisterende prosjektleder i Bane Nor, Torun Hellen.

Hun forteller også at da de gikk gjennom eldre grunnundersøkelser fant de en sone der det kanskje kan være kvikkleire.

Dette området ligger litt nord for togoppstillingsplassene i Lodalen, vest for Vålerengtunnelen.

– Vi har god oversikt, men for å være på den helt sikre siden begynte vi før jul å gjøre ekstra grunnundersøkelser. Vi bygger ikke noe før vi har all den informasjonen vi trenger om hva som er i grunnen.