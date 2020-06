Norge sier nei til amerikansk grensekontroll på norsk jord

For flypassasjerer til USA kan den amerikanske grensekontrollen være tidkrevende og slitsom.

Derfor begynte Norge i mai 2017 å forhandle med amerikanske myndigheter om en fremskutt grensekontroll på Gardermoen.

Ordningen kalles preclearance på engelsk. Den finnes i dag ved 16 flyplasser i verden.

Her kontrollerer amerikanske myndigheter passasjerene før avgang.

Da slipper de reisende dette ved ankomst.

Nå opplyser samferdselsdepartementet at forhandlingene er avsluttet.

– Det var gode forhandlinger, men resultatet ble at vi fra norsk side besluttet at vi ikke ville gå videre med dette, sier statssekretær Ingvild Ofte Arntsen (KrF).

Beslutningen ble fattet høsten 2019, men blir først nå kjent for offentligheten.

SAS glad for beslutningen

En fremskutt grensekontroll ville fått et eget område på Oslo lufthavn. Her ville USA kunne hatt egne vakter og våpen.

Flyselskapene ville måttet dekke utgifter til infrastruktur, noe som ville blitt svært dyrt.

– Ifølge våre beregninger ville det kostet rundt 465 kroner per passasjer fra Gardermoen. Det er usikkert hvor mye av dette vi kunne hentet inn gjennom økt billettpris, sier Knut Morten Johansen.

Han er direktør for samfunnskontakt i SAS.

Flyselskapet er lettet over at ordningen ikke blir noe av.

FOR DYRT: Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS, sier ordningen ville gjort billettene til USA dyrere. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Johansen mener at reiser til USA heller ikke ville blitt enklere for reisende fra andre steder i landet.

Han tror mange måttet tilbringe en ekstra natt i Oslo, for å rekke den omfattende sikkerhetskontrollen i en fremskutt grensekontroll.

På den andre siden ville ordningen gjort det mulig å fly til nye destinasjoner i USA, som ikke har grensekontroll.

Flyselskapet Norwegian var i utgangspunktet positive til ordningen, så lenge den ikke ble for dyr.

Om at departementet nå har skrinlagt dette, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen:

– Denne beslutningen påvirker ikke våre framtidsplaner om gradvis gjenåpning av rutenettet og strategien til Nye Norwegian.

POSITIV: Flyselskapet Norwegian var i utgangspunktet langt mer positive til ordningen enn SAS. Her er informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian. Foto: NRK

For høye kostnader

Ifølge departementet klarte ikke Norge og USA å bli enige om «løsning og forretningsmodell».

– Det kunne nok vært fordeler for de reisende å få en slik ordning på plass, men det må være lønnsomt og mulig for Avinor å gjøre dette uten for høye kostnader. Det ble rett og slett for dyrt, sier Ofte Arntsen.

En annen utfordring har vært kravet om en direkterute til USA fløyet av et amerikansk selskap. Dette har Aftenposten omtalt tidligere.

Det siste amerikanske selskapet med direkterute fra Norge var United. De fløy mellom Oslo og New York. Ruten ble lagt ned i 2016.

NRK har vært i kontakt med Avinor. De ønsker ikke å kommentere regjeringens beslutning.

Den amerikanske ambassade har ikke svart på NRKs spørsmål om hva de synes om den norske beslutningen.