Norge har halvert antall spillavhengige

– På bunnen er det så bekmørkt. Fylt med redsel, angst og mye skam, sier Walseth.

Det startet med spill og gambling i studietida. Etter at oppsparte midler var brukt opp, fulgte en pengegalopp med nye kredittkort og etter hvert forbrukslån for å refinansiere gammel moro.

På det verste tapte han 100.000 i måneden.

Det endte med 1.6 millioner i gjeld. Han var på sitt laveste da han skulle i bursdag til faren sin i 2017 og ikke hadde råd til gave.

Det sa stopp. Han brøyt sammen foran sin daværende kjæreste.

Spillavhengighet Norge jubler

I 2019 hadde Norge 55.000 spillavhengige. Mange eksperter fryktet at det skulle bli verre. Blant annet fordi Spillavhengighet Norge hadde en økning i henvendelser under pandemien.

Så viser det seg at antall spillavhengige har mer enn halvert seg ned til 23.000.

– Det var et gledelig sjokk. Dette er fantastiske nyheter, sier Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge.

Rapporten er laget av Universitetet i Bergen på vegne av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Pedersen mener at nå må vi kjøre på videre.

– Dette betyr at vi endelig har klart å snu denne trenden. Nå går vi i riktig retning, jubler han.

Tok ti år

Ole-Alexander Walseth holdt på i ti år før han nådde bunnen. Så fikk han hjelp av venner og familie og ble til slutt med på Luksusfellen.

Han er fortsatt ikke kvitt gjelda, men nå er den håndterbar.

Spillavhengighet ble i 2019 vedtatt av Verdens helseorganisasjon (WHO) som en offisiell diagnose.

Walseth mener at åpenheten har vært helt avgjørende for at han ikke har fått et tilbakefall.

– Det har vært alfa og omega. Alle kollegaene mine, venner og alle rundt meg har visst. Det gjør det så mye lettere, sier han.

Fortsatt mange med problem

I tillegg til de 23.000 problemspillerne vi har i Norge er 93.000 ansett som moderate risikospillere.

Etter lang tid peker endelig pilene rett vei. Og det er trolig ikke én ting som er grunnen, men mange små.

– Det er utrolig gode nyheter at trenden har snudd. Det viser at det vi gjør fungerer, sier Henrik Nordal, avdelingsdirektør for pengespill i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Summen avgjørende

Han peker på reklameforbud for utenlandske spillselskaper på TV som viktig. I januar 2021 sluttet Viaplay å vise slike reklamesnutter på sine kanaler. I august i fjor fulgte Discovery etter.

Bankene har også gjort det vanskelig å sette inn og ta ut penger fra dem. Gjeldsregisteret har også hatt mye å si.

Det har gjort det vanskeligere å få tak i mye forbrukslån.

– Det er summen som har gjort at vi har lykkes, sier Nordal.

Slik ble undersøkelsen gjennomført: I alt 30 000 personer (bruttoutvalg) i alderen 16-74 år, tilfeldig trukket fra Folkeregisteret, ble invitert til å delta. Totalt 7 386 valide svar ble mottatt, noe som ga en svarprosent på 26.0%. I alt 61.8% hadde deltatt i pengespill i løpet av de siste 12 månedene.

Lotteritilsynet vurderer fortsatt flere grep. De ønsker blant annet å kutte markedsføringsbudsjettet til Norsk Tipping med mer enn 60 millioner kroner.

I tillegg så vurderes det kontinuerlig endringer i tapsgrensen hos Norsk Tipping som i dag er på 20.000 i måneden. Eller 240.000 i året.

– Den må være lav nok til å begrense skaden uten at man mister spillere til ulovlige spillselskaper i utlandet, sier Nordal.

Ikke bare for seg selv

Åpenheten til Ole-Alexander er ikke bare for å hjelpe seg selv. Han håper at han kan hjelpe andre også. Spillavhengighet er fortsatt vanskelig å prate om og ekstremt skambelagt.

– Siden jeg sto frem for første gang er det veldig mange som har tatt kontakt. Som har delt og spurt om råd. Det har gjort godt for meg å hjelpe, sier han.

På spørsmål om han kjenner på bitterhet ovenfor banker som tilbydde han økte kredittgrenser eller om han er sur på seg selv for valgene han tok, er han klokkeklar.

– Det som har skjedd, det har skjedd. Nå prøver jeg å se fremover.

Fremover mot en fremtid uten spillegjeld.