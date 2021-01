Norge analyserer langt færre tester enn Danmark

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norges tall tilsvarer rundt 45 analyser i uka. Til sammenligning har Danmark altså analysert i snitt rundt 3000 prøver i uka. Det viser tall VG har fått fra Statens Serum Institut (SSI).

Analyser av virus er viktig for å vite hvor mye den britiske mutasjonen har spredt seg. Fredag ble kjent at det er et pågående utbrudd av det muterte koronaviruset i Nordre Follo. Kommunen besluttet å stenge ned, og senere samme dag gjorde ti av kommunene i nærheten det samme etter nye restriksjoner fra Regjeringen.

Venter på prøvesvar etter smitteutbrudd på sykehjem

Det tok 13 dager å analysere mistenkt mutert virus, opplyste FHI på fredag. Selve analysen av viruset tar fem til seks dager, sa Line Vold. I tillegg er det kø i systemet fordi mange prøver har blitt sendt til dem.

Nå venter to sykehjem i Oslo på svar etter å ha sendt inn prøver til analyse. Bakgrunnen er at det har vært veldig mye smitte på kort tid på flere sykehjem, og derfor ønsker kommunen svar på om det kan være snakk om den britiske mutasjonen.

Allerede 4. januar ble det sendt prøver til analyse fra Solvang helsehus. I tillegg er det sendt prøver fra både Solvang helsehus og Uranienborghjemmet denne uka. Det har foreløpig ikke kommet noe svar på analysene.

– Da vi var nærmere jul, hadde vi nesten ingen smittetilfeller på sykehjemmene i Oslo. Men rundt nyttår og framover nå så har vi hatt veldig mye smitte på sykehjemmene, sier avdelingsdirektør Henrik Mevold i sykehjemsetaten i Oslo til NRK.

Tall fra fredag viste at det totalt var 29 smittede sykehjemsbeboere i Oslo, samt 81 ansatte, ifølge Mevold.

Man befinner seg nå i en situasjon hvor smitten aldri har vært høyere på sykehjemmene i Oslo, sier han.

– Og så har jo dette skilt seg litt fra slik det har vært tidligere i pandemien, for vi ser nå at det har kommet veldig mange smittede raskt. Det har gjort at fra begynnelsen av januar sendte vi inn prøver til FHI for å få avdekket om vi også kan ha fått denne virusmutasjonen.

Ser til Danmark

Direktør Camilla Stoltenberg sier til VG at mye av grunnen til at analysearbeidet tar lengre tid enn i for eksempel Danmark er betydelige kutt i FHI mellom 2015 og 2019. Da pandemien brøt ut, besluttet de å bygge opp denne type testkapasitet for koronavirus. De har ikke hatt den kapasiteten de har ønsket, men dette har fram til nå, ikke vært et problem, sier Stoltenberg til VG.

Videre sier hun at de er i tett kontakt med Danmark der de har tatt i bruk nye metoder som vil gi raskere svar.