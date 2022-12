Har saumfart kvar krik og krok for å busette flyktningar

Med 2458 innbyggarar, er ikkje Nore og Uvdal ein stor kommune målt i folketal.

Men dei har plass – og hjarterom.

Neste år kan kommunen auke folketalet med 140 menneske. Menneske som har flykta frå krigen i Ukraina.

– Me har måtte brette opp erma, men me er positive, seier flyktningkoordinator Olav Thoen.

Det siste året har flyktningtenesta jobba på spreng for å kunne busette 110 flyktningar. Til samanlikning har Drammen (103.007 innbyggarar) busett 319.

I 2023 kan dei få 30 til, sjølv om dei berre bad om 15.

– Me skal klare å busette 30 også, men me skal jo ha dei inn i skule og barnehage også, seier Thoen.

– Ingen problem

I den vesle bygda Nore bur familien Chervona. Tre barn, mor og bestemor. Huset dei bur i er akkurat passe til familien.

Dei kom til bygda i sommar etter tre månader på flyktningmottak i Hønefoss.

Familien Chervona flykta frå Ukraina og vart busett i bygda Nore i Nore og Uvdal. Foto: Vilde Jagland / NRK

– Alt var klart då me kom. Me fekk eit hus og me hadde ingen problem, prosessen med å flytte hit har vore veldig bra, seier Tatiana.

Litt uvant er det rett nok. I Ukraina budde dei i ein liten by der bustadene sto tett i tett og folka var mange. I Nore har dei litt meir armslag.

– Det er så mykje plass her! Men me føler oss veldig akseptert her og har blitt tatt godt vare på. Kvar dag har me norskkurs og på fritida går me tur og koser oss heime. Me håper å få til ein tur til Langedrag snart, smiler Tatiana.

15 år gamle Katarina kan godt tenke seg å bu i Nore ein stund. Kanskje gå på vidaregåande her også.

– Utdanningssystemet er betre her enn heime. Eg vil gjerne studere sal og service, eller kanskje studiespesialiserande, seier ho.

15 år gamle Katarina trivst godt i Nore. Ho kunne tenke seg å gå på vidaregåande i Norge. Foto: Vilde Jagland / NRK

Kan komme fleire flyktningar neste år

Under LO sin kartellkonferanse tidlegare i haust, presenterte Sylo Taraku frå Tankesmien Agenda ein rapport som syner at mottaket av ukrainske flyktningar til Norge stort sett har gått bra.

Rett nok kunne informasjonsflyten ha vore betre, understrekar han.

I år har Norge mottatt 30.000 flyktningar. Av desse vart om lag 5000 busett privat. Neste år kan det kome 40.000.

– Norge må mobilisere breitt for å ta imot mange. Denne gangen er det ikkje sikkert at så mange har slektningar eller vener som kan ta dei imot, så dette blir ein stor utfordring.

Taraku påpeiker at det er fleire tilfelle av små kommunar som Nore og Uvdal, som har klart å busette mange.

– Det er imponerande kva lokalsamfunna har gjort for å få dette til. Det har vore mykje solidaritet med Ukraina og ein stor dugnadsånd. Utan det, ville ikkje dette ha vore mogleg.

Bad om 15 – får 30

I Nore og Uvdal har flyktningkoordinator Olav Thoen hatt eit hektisk år. Utan velvillige innbyggjarar, hadde det ikkje gått, meiner han.

Dei har saumfart kvar krik og krok for å finne bustader til flyktningane.

– Me har vore heilt avhengig av å få bygdefolket med på laget. Dei som har hatt bustader som ikkje har vore heilt i stand, har pussa dei opp. Eg må rette ein stor takk til innbyggjarane.

Han meiner Nore og Uvdal har vore rigga for å ta imot mange.

Flyktningkoordinator Olav Thoen er klar for å ta imot flyktningar neste år også. Foto: Vilde Jagland / NRK

– Hjå oss har flyktningtenesta vore operativ lenge, så me har god erfaring med å ta imot flyktningar. Me bestemte oss for at me skulle klare det. Me er veldig nære å ha busett 110 no, så dette skal gå bra.

– De bad om 15 flyktningar neste år, men det kan sjå ut til at de får 30. Kva tenker du om det?

– Me har sagt 15 fordi det veit me at me klarer å busette. Me skal klare 30 også, men dei skal også ha god tilgang på andre tenester som barnehage og skule. Det kan bli utfordrande.

I Nore ønsker Tatiana å rette ein stor takk til Norge.

– Me er så veldig takksam og me har blitt tatt imot så bra. Frå hjartet – takk.

Kva framtida bringar, veit ho ikkje. Men ho håper at krigen tek slutt snart, og at ho kan sjå mannen sin igjen.

– Me tek det litt dag for dag.