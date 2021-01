Nordre Follo kommune stenger ned på grunn av mutert virus – to er døde

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er to sykehjemsbeboerne på Langhus bo- og servicesenter som ble smittet av den britiske varianten av koronaviruset, som er døde.

Personene var over 90 år gamle, opplyser Folkehelseinstituttet. Utbruddet inkluderer så langt 22 ansatte og tolv beboere. Flere prøver er sendt til undersøkelse hos FHI.

– Vi har en alvorlig situasjon i Nordre Follo nå, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold.

Skoler og barnehager vil bli stengt etter skoleslutt i dag. De vil forbli stengt til onsdag neste uke.

Alt utenom matbutikker, bensinstasjoner og apotek vil også stenge. Kommunen oppfordrer folk til å ikke hamstre mat.

– Vi må ikke reise ut av kommunen. Det er veldig viktig. Alle som har planlagt turer til andre kommuner må ikke ta den reisen, det er en sterk anbefaling fra oss, sier kommuneoverlegen.

På torsdag sendte kommunen en pressemelding der de opplyste om ett utbrudd av det muterte viruset i kommunen. Nå ser det ut til at det er flere.

Helseminister Bent Høie ser svært alvorlig på situasjonen.

– Dette er en alvorlig situasjon som vi har fryktet og forventet at kunne skje, sier Høie i en pressemelding fredag.

– Det er det første eksemplet på at det er en spredning av dette viruset i Norge hvor vi ikke kjenner smitteveien, understreker han.

ALVORLIG: – Det er det første eksemplet på at det er en spredning av dette viruset i Norge hvor vi ikke kjenner smitteveien, sier Høie. Foto: Kamilla Marie Johnsen

Stenger ned til onsdag

Nordre Follo kommune består av tidligere Oppegård og Ski kommuner. Kommunen sør for Oslo har rundt 60.000 innbyggere.

I løpet av det siste døgnet er det registrert 12 nye smittetilfeller av koronaviruset.

Bare i januar har det vært 245 smittetilfeller i kommunen.

– Vi må stenge ned kommunen kortvarig for å få oversikt, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Det pågår et utbrudd av den britiske varianten av koronaviruset i Nordre Follo kommune. Alle barnehager og skoler stenges til onsdag, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold. Foto: Vidar Ruud / NTB

Mer smittsom variant

Det er Folkehelseinstituttet som har gitt kommunen disse rådene. Den engelske virusvarianten er mer smittsom.

Ifølge dem er den påvist hos to sykehjemsbeboere i kommunen, med mulig spreding til en barnehage.

– Det er et virus som FHI overvåker spesielt fordi det har større spredningspotensiale blant barn og ungdom, sier ordføreren i kommunen, Hanne Opdan (Ap).

– Som ordfører vil jeg si at vi alle forstår hvor alvorlig disse tiltakene er, og hvilke konsekvenser det har. Men vi må, sammen, stålsette oss på å hjelpe hverandre å komme gjennom denne situasjonen. Vi må stoppe viruset fra å spre seg, både i vår kommune og til andre kommuner.

Ski sykehus er ikke berørt av utbruddet, opplyser sykehuset Ahus til NTB.

Kan påvirke Oslo

Mange av dem som bor i Nordre Follo pendler til Oslo. Utbruddet kan derfor få betydning for hovedstaden.

– Det betyr at tiltakene i nabokommunene kan bli påvirket av situasjonen i Nordre Follo, og risikoen for at viruset har spredd seg vil være avgjørende for våre råd, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør.

De har samarbeidet med kommunen om de nye tiltakene.

– Vi har også gitt råd om at innbyggerne bør holde seg hjemme og innenfor kommunens grenser de nærmeste dagene, sier Nakstad.

Ifølge han er situasjonen i kommunen uoversiktlig.

– Situasjonen er fortsatt uoversiktlig, men det kan være at spredningen av mutert virus har avtatt de siste ukene, men det kan også være at det pågår i enkelte miljøer. Dette må vi være helt sikre på sånn at nødvendige tiltak kan iverksettes, sier han.

Helsedirektoratet ber innbyggerne i Follo-regionen om å droppe unødvendige reiser etter at den britiske varianten av koronaviruset er påvist på Langhus.