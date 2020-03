Nordmenn tigger om flasker fra dansk håndsprit-fabrikk

Bo Eriksen husker den siste torsdagen i februar svært godt. Det var dagen det ble kjent at det var oppdaget korona-tilfeller i Danmark, Norge og Sverige.

Sjefen for håndsprit-fabrikken på den danske øya Fyn skjønte at dette kom til å snu opp ned på hverdagen.

– Det eksploderte fullstendig. Siden har det rent inn med telefoner hver eneste dag, sier Eriksen.

Han er administrerende direktør i KiiltoClean AS, som er hovedleverandør av hånddesinfeksjon og håndsåpe til helsesektoren i Skandinavia. De produserer også det mest kjente håndsprit-merket, Antibac.

De siste ukene har det vært unntakstilstand for de 90 ansatte på fabrikken.

To ansatte pakker poser med desinfeksjonsmiddel som skal sendes til et av de skandinaviske landene. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Får ekstra politibeskyttelse

Det er ansatte på jobb 24 timer i døgnet for å holde tritt med etterspørselen. Samlebåndene går seg nesten varme, og lageret som fylles opp i løpet av natten, er like tomt når lastebilene har vært der neste morgen.

Eriksen forteller at Politiets Efterretningstjeneste (PET) har vurdert fabrikken som så viktig i den pågående situasjonen at politiet patruljerer ekstra rundt bygget.

Samtidig har norske apotek innført maksbegrensning på antall flasker man kan kjøpe, og håndsprit stjeles fra legekontorer.

I løpet av sine 14 år i bransjen har ikke Eriksen opplevd maken.

– Jeg jobbet her også under svineinfluensaen i 2009, men jeg har aldri opplevd noe så voldsomt som koronaviruset. Nå er både etterspørselen og panikken mye større, sier Eriksen.

Folk fra hele verden vil ha produktene som lages på fabrikken til administrerende direktør Bo Eriksen i KiiltoClean. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Tilbud om blomster og sjokolade

På inngangsdøra henger det klare advarsler om at smittede eller syke personer skal holde seg ute. Innenfor blir man selvsagt møtt av en dispenser med håndsprit. I andreetasjen står Tina Hansen ved pulten sin og forsøker å holde oversikt.

Hun har ansvar for alle bestillinger fra Norge, som i hovedsak går til apotek og sykehus. De siste dagene har hun blitt nedringt av privatpersoner, små firmaer og restauranter i Norge.

– Vi blir lovet både blomster og sjokolade hvis vi kan selge noe, men alle får nei. Alt vi har går til industrikundene våre, sier hun.

Håndspriten som danske Tina Hansen selger, er ettertraktet i nabolandet. Hun får mange telefoner fra Norge for tiden. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

KiiltoClean har ansatt en ekstra resepsjonist for å ta unna forespørslene, i tillegg til fire ansatte i produksjonsleddet, forteller fabrikksjef Bo Eriksen. Selskapet har også måttet stenge for eksport til andre land enn de skandinaviske landene.

– Vi rekker ikke engang å svare på alle forespørslene. Men svaret er nei uansett. Vi har en forpliktelse til å levere til de skandinaviske landene, og sitter hele tiden og sørger for at det vi produserer blir så likt som mulig fordelt mellom Norge, Sverige og Danmark, sier Eriksen.

Han forteller at etterspørselen er så stor at de kunne ha skrudd opp prisene betraktelig hvis de hadde solgt produktene på det internasjonale markedet.

– Men vi velger å prioritere helsesektoren i de skandinaviske landene, selv om vi nå leverer mye mer enn det avtalen er. Vi tenker langsiktig og vil se kundene våre i øynene når dette en gang er over, sier han.

Støvsuger markedet i Europa

Videre innover i fabrikken ligger produksjonslokalene. Ole Hindse står ved et av samlebåndene med flasker som er øremerket det norske markedet. Han mater tomme flasker i den ene enden, strammer korker som ikke sitter ordentlig fast, og henter ut ferdig pakkede esker på den andre siden.

– Det er fint å kunne være til hjelp, selv om det er en litt trist bakgrunn, sier han.

Ole Hindse jobber på samlebåndet som produserer håndsprit til norske sykehus og apotek. Fabrikken har problemer med å få tak i nok flasker og pumper av god kvalitet til produktet sitt, og Hindse må sørge for at korken sitter godt nok. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Selskapet har støvsugd det europeiske markedet for råstoff så de kan holde produksjonen i gang. Vanligvis sender fabrikken ut rundt 60.000 liter håndsprit hver uke. Nå er tallet mellom 200-250.000 liter.

Men det er ikke bare etanol og andre ingredienser i håndsprit det skorter på.

– Hver eneste dag er vi ute i markedet og leter etter flasker, pumper og esker for å ha noe å ha produktet vårt i. Siden mye av dette lages i Kina, er det vanskelig å få tak i det for tiden, sier Eriksen.

– Kan dere gå tomme?

– Det er det en mulighet for. Vi klarer inntil videre å skaffe nok råvarer, og har både en plan B og en plan C, men det er ingen garanti for at vi klarer å holde produksjonen i gang, sier Eriksen.

I Danmark var det onsdag kveld 514 bekreftede smittetilfeller. Til sammenligning har Norge, med færre innbyggere, om lag 500 smittede.

– Kan det være aktuelt å levere kun til Danmark hvis det skorter på råvarer?

– Nei, vi har en forpliktelse til helsesektoren i alle landene. Vi deler broderlig av det vi har, sier Eriksen.