Flere gjør som Mette: Gir for å hjelpe – selv om de har dårligere råd

Om du hater julestemning, bør du slutte å lese nå. For her kommer en ekte julefortelling.

Den handler om mennesker som stiller opp og hjelper hverandre. Selv om de kanskje ikke har så mye selv.

Folk som studenten Emilie. Som merker at studielånet når kortere og kortere. Men gir likevel.

Alenemora som ikke har så mye. Men gjerne vil dele av det hun har.

Den handler om Børge.

Og den handler om Mette Laengen.

Selv om hun er ufør, gir hun hver måned penger til organisasjonen Hjelpende Hender.

– De som kan, burde stille opp. Syns jeg. Om ikke med så mye, så med lite grann. For alle monner drar. Det er sånn jeg tenker.

Røde julekuler er Mettes favoritt. Hun har alltid elska jula, selv om den også minner henne om alle som har det tøft. Foto: Nadir Alam / NRK

Jul i hjertet

Mette elsker jul. Ofte pynter hun så mye at det dekker hver krik og krok i huset.

For henne er jula varm og gyllen. Fylt av god mat, hyggelige tradisjoner og kjærlighet.

Den gode, varme julefølelsen der vil hun gjerne gi til noen andre. For i jula tenker hun også på de som ikke er like heldige.

– Det finnes jo folk i Norge som ikke har mat. Tenk på dem som sover ute! På julaften, altså ... Det er jo fryktelig.

Hun klarer ikke holde tårene tilbake.

Med en syk mann hjemme blir jula annerledes i år. Men selv om hun har nok av bekymringer selv, vil Mette gjøre noe for andre. Foto: Nadir Alam / NRK

Men Mette er opptatt av at folk trenger hjelp også når det ikke er jul.

Gjennom blant annet gruppa AAP-aksjonen på Facebook leser hun om folk som lever på 2000 kroner hver måned når husleia er betalt.

Mette mener staten ikke stiller opp for de som sliter. Det gjør heller ikke de rikeste, mener hun. Da må vanlige folk trå til.

De gode hjelperne

I årevis har hun gitt 100 kroner hver måned til sin utvalgte organisasjon. Men nå har hun økt til 300. For alt er jo blitt dyrere.

Hun merker det selv. Men vet at andre har det verre. At de er uten mat og varme klær i møte med vinteren.

Derfor gir hun mer. Selv om hun har mindre selv.

Og hun er ikke alene. Flere organisasjoner NRK snakker med melder om det samme: Givergleden er stor.

– Vi synes det er stort og rørende at så mange stiller opp. Til tross for at mange selv har stram økonomi, sier Håkon Løtveit i Frelsesarmeen.

Ronny Johnsen forbereder julefeiringer hos Rett Fram Opplevelser i Drammen. I år er behovet større enn noensinne. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Hos Rett Fram opplevelser, som lager julefeiring og andre opplevelser for fattige familier, er pågangen stor. Men også ønsket om å hjelpe.

– Er det én ting vi opplever hos oss, så er det at fellesskapet blir mye sterkere i tøffe tider, sier leder Ronny Johnsen.

Og på Spleis har nordmenn samla inn 5 millioner kroner for å hjelpe andre i jula.

En spesiell julekule

– Familier får en bananeske fylt med diverse ting. Så får de gave til barna. Og alle får en mamma- eller pappa-gave, forklarer Lene Elisabeth Mathiesen.

Lene Elisabeth Mathisen viser fram gaveposer de skal gi til en familie. De skulle gjerne hatt mer offentlig støtte. – Men vi er jo glad for alle bidrag vi får fra privatpersoner og firmaer og alt. Bruktbutikken er full av klær som er donert bort. Mette Leangen falt for denne blå kjolen. Inntektene går til å skaffe alt fra gaver og klær til mat. De får også inn mye. I andre etasje sorteres maten donert av handlende på Romerike.

Mette Leangen nikker engasjert. I lokalet til Hjelpende hender på Lørenskog er de i full gang med å forberede jula.

Hittil har rundt 1500 personer bedt dem om hjelp. Og tallet øker dag for dag.

Heldigvis er det også mange på Romerike som hjelper. Kunder som kjøper en ekstra vare i matbutikken og legger i organisasjonens handlevogn. Folk som kommer innom med ullgensere de har strikka.

– Det er mye fint. Kjempemye fint. Så folk er veldig flinke til å donere, sier Mathiesen.

Og ved inngangen står et helt spesielt juletre. For 100 kroner kan du kjøpe en kule, skrive et navn på det og henge det i treet.

Hver kule bidrar til en matkasse til én familie.

Det er ikke tvil i Mettes sjel. Selv om hun allerede er fast giver, må det bli en julekule. Med kattenes navn på. Linus og Fransisco.

Mette er fornøyd med resultatet. Og vet at kjøpet av kula bidrar med mat til en familie før jul. Selv om Mette elsker røde julekuler, skal ikke denne tas med hjem. Hun henger den på treet i Hjelpende hender. Nå er kula en av mange på treet. Mange kjøper kuler og skriver navnet til barn eller andre de er glade i, sier sjefen for butikken.

Den røde, glitrende kula er nå klar for å glede noen andre. Litt sånn som Mette.

Hun vet hva hun ønsker seg til jul:

– At alle skal ha det bra. Og få mat. En god jul til alle sammen. Det er det jeg ønsker.