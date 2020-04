Nordmenn har vært mindre syke under koronapandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Apotekhyllene i Drammen er proppfulle av medisiner vi ikke har trengt denne vinteren. Det bugner av antibiotika, øyedråper og salver både i butikken og på lageret.

Apoteker Amir Arvan merker at folk ikke blir like ofte syke som før.

– Takket være koronaepidemien har man nok blitt flinkere til å beskytte seg, så man ikke blir smittet av virusinfeksjoner eller bakterier, sier Arvan.

Han mener vi nordmenn har blitt spesielt flinke på å vaske hendene, og tror smitteverntiltakene som tidlig ble innført mot korona har gitt oss gode rutiner.

Apotekene har fulle hyller av antibiotika og andre legemidler mot de vanlige vintersykdommene vi normalt pådrar oss. Foto: Berit Roald / NPK

Vi eksponeres mindre

De fulle apotekhyllene gir mening for Marte Kvittum Tangen. Hun er leder av Norsk forening for allmennmedisin og selv spesialist i allmennmedisin.

Marte Kvittum Tangen er spesialist i allmennmedisin og er leder i Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Privat

– Vi nordmenn har vært i ganske god form denne vinteren. De fleste har vært mindre syke enn vanlig, sier hun.

Spesialisten tror som apoteker Arvan at den sosiale isolasjonen vi har vært nødt til å følge gjør oss mindre eksponert for bakterie og virus, og dermed også mindre utsatt for smitte.

Hun mener det norske folk har blitt veldig gode på smitteverntiltak.

– Det å være hjemme når vi er syke, vaske hender ofte, hoste i papirlommetørkle eller albuen, det har vi alle blitt drilla på nå i vinter, sier spesialisten.

At vi er flinke på håndhygiene og tar smitteverntiltakene mot koronaviruset på alvor gjør at vi også unngår de mer normale sykdommene, som influensa. Foto: Helene Wille Lund

Tall ikke klare før mai

Hos Statens legemiddelverk understreker de at tallene på bruk av medisiner ikke blir klare før i mai.

Sigurd Hortemo er overlege ved Statens legemiddelverk. Foto: Legemiddelverket

– Mitt inntrykk, etter å ha snakket med flere allmennleger, er at det nå er færre pasienter med luftveisinfeksjoner enn normalt, sier overlege ved Statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo.

– Vi har ikke fått tallene fra Reseptregisteret ennå, men vårt tips er at antibiotikabruken har gått ned under koronapandemien, legger han til.

Hortemo forteller at tiltakene som er innført for å forhindre spredningen av Covid-19, også vil fungere mot andre sykdommer som luftveisinfeksjoner og omgangssyke.

– Mye spørsmål om Covid-19

På legekontorer over hele landet har det også vært stille på venteværelsene, og folk er i mindre kontakt med fastlegen sin.

Fastlege Anne Lindseth jobber på Mjøndalen legesenter, og hun kan fortelle om både færre syke, og færre besøkende.

Hun tror det både skyldes at smitteverntiltakene mot korona også forhindrer andre virus- og bakteriesykdommer, og at folk ikke ønsker å bry fastlegen.

Anne Lindseth er fastlege på Mjøndalen legesenter. Foto: Privat

– Det har kanskje vært høyere terskel for å ta kontakt, sier fastlegen i Mjøndalen.

Lindseth har allikevel ikke hatt mindre å gjøre selv om færre har vært syke.

– Det er mange som har mye spørsmål, spesielt om Covid-19, forteller hun.

Lært av koronaepidemien

Kvittum Tangen, spesialist i allmennmedisin, tror vi kan trekke fram noe positivt av koronaepidemien denne vinteren. Hun mener vi alle har fått et bedre immunforsvar med den situasjonen vi er i nå.

Dette kan være positiv for fremtiden.

– Kanskje er det sånn at med mindre påkjenninger og mindre stress, bedre søvn og mer søvntid er vi mer motstandsdyktige mot andre sykdommer, sier Kvittum Tangen.