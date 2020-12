Partileder Jonas Gahr Støre ble enstemmig nominert som listetopp. Møtet foregår digitalt på Zoom.

Det var knyttet stor spenning til hvem av de to kvinnene som ville gå seirende ut av kampen om plassen bak Støre.

Vararepresentant på Stortinget, Zaineb Al-Samarai, var den flertallet i nominasjonskomiteen ønsket å ha på andreplassen. Foto: Arbeiderpartiet

Nominasjonskomiteen greide ikke å bli enige om en samlet innstilling.

Flertallet på sju ønsket Zaineb Al-Samarai (33) fra bydel Nordstrand. Hun er første vara til Stortinget, tidligere leder i Holmlia Sportsklubb og sitter i styret i Norges idrettsforbund.

Mindretallet på to foretrakk Oslos profilerte varaordfører Kamzy Gunaratnam (32) fra bydel Grorud.

Ønsker ikke sjuende

Komiteens innstilling var klar for en uke siden. Leder Tone Tellevik Dahl hadde jobbet for et forslag uten dissens med Gunaratnam på sjuende.

Det sa Dahl at kandidaten ikke ønsket.

– Det ble dessverre ikke enstemmig innstilling, men uansett vil listen kombinere erfaring og fornyelse, sier Dahl til NRK.

Ultimatum

Det har vært strid om flere plasser på Oslo Aps stortingsliste. Stortingsrepresentant og tidligere utenriksminister Espen Barth Eide stilte ultimatum om tredjeplassen.

Der ville komiteen først ha leder for Oslo Ap, Frode Jacobsen. Det endte med at Jacobsen sa fra seg plassen og tok til takke med femte. Den blir regnet som kampplass,

På den sikre fjerdeplassen er LO-topp Trine Lise Sundnes enstemmig innstilt. Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen er foreslått på sjette.