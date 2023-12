Sian-nestlederen om muslimske Noman: – Jeg er fan av deg!

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Programleder Noman Mubashir utforsker hatet i samfunnet i ny serie.

I den sammenheng møter han blant annet nestleder i Sian Ellen Due Brynjulfsen.

Nestlederen bruker mye tid på å kritisere Islam på sosiale medier og på Sian-markeringer.

Hun forklarer at hennes motivasjon er å hindre at Islam får fotfeste offentlig i Norge.

Forsker Christopher Rettedal Fardan ved Universitetet i Oslo mener Sian er en høyreekstrem gruppe som tar til orde for å diskriminere muslimer basert på påståtte kulturelle forskjeller.

Fardan påpeker at det ikke finnes belegg for at vi nå er vitne til en islamsk invasjon, og at muslimer i Vesten ønsker å innføre Sharia.

– Velkommen, sier Ellen Due Brynjulfsen og åpner døra til huset sitt.

Nestlederen har aldri før stilt opp i media på vegne av Sian.

– Det at folk blir puttet i bås har jeg så tett på kroppen, sier hun om hvorfor hun stiller denne gangen.

Men hvordan er det å møte en person som representer en så islamfiendtlig organisasjon som Sian, når man selv er muslim?

Lett å hate

I den nye NRK-serien «Lett å hate» utforsker journalisten Noman Mubashir hatet som finnes i samfunnet.

Som homofil, norskpakistaner og muslim, er dette møtet ekstra spesielt.

Noman følger etter Sian-nestlederen inn i stua.

Sian-nestlederen sier hun alltid har vært fan av Noman. Foto: NRK

– Jeg var så glad da jeg fikk vite at det var deg jeg skulle treffe. Gubben og jeg er så fan av deg, sier hun.

– Nå ble jeg litt overrasket. Jeg har et inntrykk av at Sian ikke er så glad i NRK, svarer Noman.

Hun svarer at hun har fulgt han siden han var fersk TV-reporter.

– Du er så ærlig på det du lager, og det setter jeg veldig pris på. Jeg likte særlig godt programmet ditt om Pakistan, sier hun.

Men hvorfor går Sian så langt for å provosere muslimer, hvorfor brenner de Koranen, og hva er de så sinte for?

Det vil Noman ha svar på.

Timevis med «Koranen»

Nestlederen er en av de mest aktive medlemmene i Sian.

Mye av tiden hennes går til å kritisere Islam på Facebook og bloggen sin.

Ellers bruker hun flere timer hver dag på å lese høyreekstreme tolkninger av Koranen og islam.

Sian-nestlederen bruker mye tid på å lese om Islam fra islamkritiske stemmer. Foto: NRK

Boken hun leser, Mohammeds Koran - hvorfor muslimer dreper for islam, er skrevet av britiske muslimfientlige aktivister.

Den er blant annet fjernet fra Amazon, et av de største netthandelselskapene i USA, fordi de mener den sprer hat og farlig tankegods.

Vi har selv spurt henne hvorfor hun leser akkurat denne versjonen. Hun forklarer at den har kommentarer til versene som handler om ikke-troende.

– Hvorfor den er fjernet skjønner jeg. Muslimer vil ikke at oss «vantro» skal kunne islam, sier hun.

Mohammeds Koran er skrevet av Peter McLoughlin og Tommy Robinson, to britiske muslimfientlige aktivister. Foto: NRK

Andre dager står hun på Sian-stand med leder Lars Thorsen og andre medlemmer. De setter fyr på Koranen, og det blir ofte bråk mellom dem og motdemonstranter.

Som da tidligere nestleder Fanny Bråten skrek til TV2-journalist Kadafi Zaman, og spurte om hva pakistanere gjorde i Norge.

– Hvorfor er du så opptatt av islam, spør Noman.

– Det er den nest største religionen i verden. Motivasjonen min er å hindre at Islam får fotfeste offentlig, svarer hun.

– Når jeg tenker på Sian, så tenker jeg at dere ikke vil at det skal bo muslimer i Norge, sier han.

– De som vil innføre Sharialover, de trenger ikke være i Norge. De som ikke vil det, har jeg ikke noe imot. Jeg har ikke noe imot deg, svarer Ellen.

Jihadister og voldsaper

Men hvorfor går Sian så langt for å få frem budskapet sitt?

Det har Christopher Rettedal Fardan ved Universitetet i Oslo forsket på.

– De prøver å få fokus på saken sin. De er en høyreekstrem gruppe som tar til orde for å diskriminere muslimer basert på påståtte kulturelle forskjeller, sier han.

Ifølge forskeren fremmer Sian at islam bør forbys i Norge og at muslimer bør deporteres ut fra landet. Det strider imot menneskerettighetene, slår han fast.

Christopher Rettedal Fardan. Foto: Universitetet i Oslo

– Det er foruroligende at ord som deportasjon ikke får det til å grøsse nedover ryggen på folk, sier han.

Ifølge forskeren vil mange i Sian påstå at de ikke er rasister fordi de selv argumenterer for at «islam ikke er en rase». Men rasisme handler om mer enn hudfarge, forklarer han.

– Jeg observerte flere Sian-demonstrasjoner i fjor, der sentrale Sian-skikkelser kalte muslimer for «uintegrerbare barbarer», «jihadister», «voldsaper», «seksualpredatorer» og «morderzombier».

Sian-nestlederen på en markering sammen med leder Lars Thorsen i bakgrunnen. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Han forklarer at dette er rasistisk fordi muslimer blir tillagt egenskaper, som at man er voldelig og barbarisk fordi man er muslim.

Men hvordan ville Sian-nestlederen selv reagert på å bli kalt ting som dette?

– Uintegrerbare barbarer, seksualforbrytere, morderzombier ... Hadde du blitt krenket av å bli kalt disse tingene?

– Nei, jeg ville ledd. Mohammed hadde sexslaver og voldtok i vilden sky ikke-muslimer. De som kaster stein på oss ser jeg på som voldsaper. De som følger sharia vil jeg kalle for barbarer, svarer nestlederen.

En Islamsk invasjon?

Hjemme hos Ellen blir samtalen mer personlig.

– Som muslim, når jeg står og hører på hva dere sier blir jeg jo såret, sier Noman.

Ellen sier at hun er ikke alltid enig i hvordan Lars Thorsen og de andre medlemmene ordlegger seg. Men hun tar ikke avstand fra det. De har et felles mål.

Ellen Brynjulfsen er redd for at politikerne legger til rette for at Norge kan forandre seg. Foto: NRK

– De jeg er redd for er de som vil endre på Norge. Jeg er redd for at Norge skal bli et islamsk land, sier hun.

Vi spør forsker Christopher Rettedal Fardan om det kan skje.

– Det finnes ikke belegg for at vi nå er vitne til en islamsk invasjon, og at muslimer i Vesten ønsker å innføre Sharia, sier han.

Forskeren mener vi må ta trusselen fra det høyreekstreme miljøet på alvor.

I forskningen han har gjort har han snakket med flere av de mest sentrale muslimskfientlige folka i miljøet.

En av dem fortalte forskeren at visse medlemmer i Sian feiret terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand, der 51 mennesker ble drept.

– Han sa at han visste at mange av dem tenkte «fint, nå er det færre muslimer i verden».

Tar ikke selvkritikk

Noman spør Sian-nestlederen om hun noen gang er redd. Hun tror ikke hun har det genet i seg.

– Tar du noen gang selvkritikk?

Hun tenker seg om en stund, før hun svarer:

– Ja. Det er enkelte ting jeg jeg har tenkt kanskje ikke var så lurt.

Hun vil ikke utdype hva de tingene er.

Ellen Brynjulfsen sier hun har tatt selvkritikk. Foto: NRK

Noman spør om hun noen gang har bedt om unnskyldning.

Det har hun ikke.

– Det er trist at folk blir krenket av det jeg sier og det Sian gjør. Men jeg mener man må jobbe med den krenkefølelsen, sier hun.