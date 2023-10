– Det er tragisk at dette skal skje igjen, det er jo noe vi som bor i Hallingdal ofte frykter.

Det forteller Jan Olav Helling, som er daglig leder i Regionrådet for Hallingdal. Han mener det ikke er noe nytt at riksvei 7 er en problematisk vei.

Jan Olav Helling, daglig leder i Regionrådet for Hallingdal, mener det er på høy tid å gjøre noe med riksvei 7. Foto: Privat

– Det er en ulykkesbelastet strekning, det er ikke noe tvil om det.

Onsdag kveld skjedde nok en tragisk ulykke på riksvei 7 i Hallingdal. Denne gangen skjedde det på Torpo, som ligger midt mellom Ål og Gol.

I regionrådet Helling leder har de blant annet jobbet med å få politikerne på Stortinget til å forstå viktigheten av en utbedret riksvei 7 – i mange år.

– Vi har prøvd å få midler til det på nasjonal transportplan, men har foreløpig ikke fått noe gjennomslag.

Det er noe han ikke får til å henge på greip:

– Det står jo i forarbeidene til NTP at riksvei 7 gjennom Hallingdal er spesielt utsatt for møteulykker og utforkjøringer.

Slik så det ut noen minutter etter at en personbil og en lastebil kolliderte på riksvei 7 ved Torpo i Ål. To personer omkom, mens fem personer ble kritisk skadde. Foto: John Storhaug

Flere alvorlige ulykker

Man trenger ikke å spole lenger tilbake i tid enn til mai for å finne en alvorlig ulykke på riksvei 7.

En mann i 60-årene omkom i en ulykke på riksveien i Nesbyen.

Dødsulykken i Flå i 2021, der tre ungdommer mistet livet, ligger også friskt i minne.

Ifølge Statens vegvesen har 47 personer mistet livet i trafikkulykker på riksvei 7 gjennom Hallingdal i løpet av de siste 20 årene.

Tre ungdommer mistet livet på riksvei 7 i Flå i 2021. Veien gjennom Hallingdal er svært ulykkesbelastet. Foto: Ole Edvin Tangen

Nå håper Helling at den siste ulykken får de som har innflytelse på samferdselspolitikken til å gjøre noe med den ulykkesutsatte veien – før enda flere liv går tapt.

– Det er en litt fortvila situasjon vi står i. Vi kan ikke ha det sånn, sier Helling.

Ordfører: – Standarden på veien er ikke god nok

– Dette er dypt tragisk og forferdelig.

Det sier ordfører i Ål kommune, Solveig Vestenfor (Ap), til NRK.

– Man blir rystet når noe slikt skjer. Dessverre er dette er utsatt område. Det vet vi fra før, forteller ordføreren.

Ordfører i Ål, Solveig Vestenfor (Ap), blir opprørt over at manglende satsing på riksvei 7 har krevd to nye liv. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

Nå mener Vestenfor at det er på tide å gjøre noe med hele veistrekningen, som er en av hovedfartsårene mellom øst og vest.

– Jeg blir opprørt når man ikke velger å satse på en vei som har så dårlig statistikk på trafikksikkerhet som riksvei 7. Standarden på veien er ikke god nok, så enkelt er det.

Hun håper at ulykken på Torpo i Ål er det som gjør at politikerne på Stortinget for øynene opp for den problematiske veistrekningen.

– Det er forferdelig at slike ulykker får oppmerksomhet, men noen ganger er det nødvendig, mener Vestenfor.

– Snakket om det i 20 år

En annen som mener det er på tide å gjøre noe med veien, er Erik Kaupang (Ap). Han var ordfører i nabokommunen Hol mellom 2003 og 2011, og er nå fylkespolitiker i samferdselskomiteen i Viken.

– Vi snakket jo masse om hvor viktig det var å utbedre veien da jeg ble ordfører for 20 år siden. Lite ser ut til å være gjort, forteller Kaupang.

Fylkespolitiker og tidligere ordfører i Hol, Erik Kaupang (Ap), mener at denne ulykken burde få stortingspolitikerne til å gjøre noe med den ulykkesutsatte veien. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Og mye kan gjøres for å unngå de mest alvorlige ulykkene. Han viser til den nybygde strekningen mellom Ørgenvika og Sokna på samme riksvei.

– Der har det ikke vært noen dødsulykker så vidt meg bekjent etter at den nye veien kom på plass. Det viser at veiutbedring hjelper utrolig mye, mener Kaupang.

Han deler samme oppfatning som Solveig Vestenfor når det gjelder hva oppmerksomheten rundt sånne ulykker kan føre til:

– Det er synd å si det, men kanskje denne ulykken kan få nasjonale politikere til å forstå det er på høy tid med en utbedring på en så trafikkert vei som dette.