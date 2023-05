Tillitsvald for overlegane ved Oslo Universitetssjukehus har sendt ei bekymringsmelding til Statsforvalteren, i samanheng med nedlegginga av hjartekirurgisk avdeling på Ullevål sjukehus.

Det er den tredje bekymringsmeldinga som er sendt om avdelinga sidan februar i år.

Denne veka skal all planlagt hjartekirurgi flyttast frå Ullevål til Rikshospitalet.

– Problemet er at det ikkje er kapasitet til å ta unna den hjartekirurgiske verksemda som har vore ved Ullevål. Vi er bekymra for at ventelistene aukar, at ventetida aukar og at det vil true pasientsikkerheita.

Det seier Erik Høiskar, tillitsvald for overlegane ved OUS.

Mindre kapasitet

Han meiner kapasiteten blir halvert, og seier dei er bekymra for at kompetansen skal bli svekka ved Ullevål sjukehus.

Det kan òg gå utover akuttfunksjonane.

– Det er alvorleg sjuke pasientar dette dreiar seg om, og når kapasiteten går ned og kompetanse ikkje er vareteken kan det gå utover liv og helse, seier Høiskar.

Erik Høiskar, tillitsvald for overlegane ved OUS, fryktar pasientane vil bli alvorleg sjuke mens dei ventar på behandling. Foto: Jenny Dahl Bakken

Meiner situasjonen er forverra

Dei to førre bekymringsmeldingane blei berre sendt internt til leiinga på OUS.

– Dei bekymringane blei ikkje svart ut. Situasjonen er eigentleg verre, fordi dei no gjennomfører ei flytting utan at dei har ein god plan, seier Høiskar.

Denne gongen er bekymringsmeldinga sendt vidare til statsforvaltaren.

– Vi må ta ansvar for å finne ei løysing som varetek kapasiteten og akuttfunksjonen ved sjukehuset. Det må gjerast ved å bruke tid på å vurdere om det er mogleg å flytte hjartekirurgi til Rikshospitalet, seier han.

Han meiner avdelinga i mellomtida bør etablerast igjen ved Ullevål sjukehus.

Høiskar håpar Statsforvaltaren no ber OUS og Helse Sør-Aust om å sikre at pasientsikkerheita blir vareteke.

Bekymringsmeldinga er òg sendt til leiinga ved OUS. Den vil bli teken opp med dei tysdag denne veka.