Hærverket mot den kjente Vigeland-skulpturen skjedde natt til tirsdag. Noen har brukt en sag og prøvd å kutte over venstre ankel på skulpturen.

Nå blir Sinnataggen fjernet fra broen for undersøkelser og konservering, opplyser Oslo kommune, som eier skulpturene og parken. Så fort dette er gjort vil han bli satt tilbake på plassen sin på broen i parken.

Politianmelder

Dette er skadeverk på et fredet kulturminne og forholdet vil bli politianmeldt, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– Hvor alvorlig er det?

– Det er veldig synd at dette skjer og skadene er relativt store. Vi skal gjøre en vurdering av skadene og konserveringen som trengs, sier Jarle Strømodden, leder for Vigelandmuseet, til NRK.

– Vi ønsker jo at kunsten i byen vår skal være tilgjengelig for alle.

Kommunen vil at folk skal kunne se kunst på nært hold og at de slipper å sette opp sperringer.

– Vi håper å få løst saken raskt og at skulpturen kommer tilbake til broen så snart som mulig, sier museumsleder Strømodden.

Sinnataggen regnes som Gustav Vigelands mest berømte skulptur. Foto: Espen Grønli / Vigelandsmuseet

Turistenes favoritt

Skulpturen Sinnataggen forestiller en liten, sint gutt og regnes som Gustav Vigelands mest kjente. Den er støpt i bronse og ble satt opp på broen i parken i 1940.

Den lille gutten med det illsinte ansiktsuttrykket er svært populær. I koronafrie tider flokker turistene seg rundt ham med skuddklare kameraer.

Ikke første gang

Det har skjedd før at noen har prøvd å ødelegge eller stjele Sinnataggen. I 2004 var det noen på ferde. Det endte med at Sinnataggen fikk et brudd i ankelen og måtte fjernes for reparasjon.

På nyttårsaften i årsskiftet 1991-1992 ble skulpturen stjålet.

Ble malt rød

I 2012 våknet Oslo-folk til nyheten om at Sinnataggen var blitt rød. Noen hadde hatt det gøy med å bruke rødmaling på bronseskulpturen.

Både brannvesenet og Vigelandsmuseets egne folk fikk en hard jobb med å fjerne malingen.

Sinnataggen ble malt rød i 2012. Foto: Geirr Larsen / NRK

– Det er en stund siden noen har vært her og malt nå, men det har skjedd flere ganger tidligere, fortalte skulpturkonservator Siri Refsum til NRK den gangen.

Den mest kjente

De 58 bronseskulpturene på broen viser en rik variasjon av barn, kvinner og menn i forskjellige aldre. Felles for broskulpturene er lek, livslyst, energi og vitalisme, skriver kommunen i beskrivelsen av kunsten.

Den kjente billedhuggeren Gustav Vigeland modellerte broskulpturene i perioden 1925 til 1933. De var noen av de første skulpturene som ble montert i Vigelandsparken på begynnelsen av 1940-tallet.