Ni år gammel jente funnet

I 17:40-tiden melder politiet at jenta er funnet i god behold.

Hun ble funnet av en observant kvinne. Politiet takker alle som bidro med tips i saken.

Stor leteoperasjon

Det var tirsdag morgen at jenta sist ble sett ved Tårnåsen utenfor Oslo.

Etter et par timer begynte leteaksjonen etter henne.

I 17.00-tiden sa operasjonslederen i Øst politidistrikt at de lette i området.

– Vi leter med fullt trykk med bruk av politiressurser og frivillige mannskaper. Og vi jobber med tips vi får inn i saken, sa operasjonsleder Ronny Samuelsen til NRK.

Også politihelikopter og politihunder var med i letingen. Politiet fikk også hjelp frivillige og Røde Kors.

Mange engasjerte seg i letingen etter jenta.

På ett tidspunkt ba politiet folk om gå to og to iført gul vest. Grunnen til dette var for å gjøre det enklere å se hvem som var letemannskaper.