NFF Oslo snur – sier ja til cupkamp på Søndre Nordstrand

– Det er en gledens dag. Vi synes NFF Oslo har vist stor fleksibilitet når de nå sørger for at det blir fotballfest, sier Håvard Lunde i Klemetsrud IL.

Søndag ettermiddag skulle det vært lokaloppgjør i Oslomesterskapet i fotball på Klemetsrud, syd i Oslo.

Men fotballkretsen NFF Oslo flyttet kampen til Strømmen utenfor byen etter anbefaling fra Oslo-politiet.

Politiet mente det var fare for konflikter og voldshendelser i forbindelse med kampen.

Avgjørelsen skapte irritasjon hos spillere.

Kampen på Strømmen ble ikke noe av.

Klemetsrud klarte ikke å stille lag.

Ønsker ikke å avgjøre kamper på skrivebordet

Nå har NFF Oslo snudd.

Kvartfinalen i Oslomesterskapet skal likevel spilles på Mortensrud.

– Det handler om en helhetsvurdering som politiet naturlig nok er en vesentlig del av, sier daglig leder Tore Jarl Bråteng i NFF Oslo.

Avgjørelsen er også tatt i samråd med de to klubbene.

– I dette tilfellet som ellers ønsker vi at kamper skal avgjøres ved faktisk å spilles innenfor de rammene som fotballen har og ikke bli avgjort på skrivebordet her i kretskontoret.

Tidspunktet for kampen er ikke endelig satt.

NFF Oslo skal finne en dato der klubbene har mulighet til å delta og bidra til sikkerhetsmessig innsats og bemanning.

– Vi ønsker å legge til rette for at det blir trygt å gjennomføre kampen, sier Bråteng.

Kampen skal trolig spilles i Mortensrud idrettspark lørdag 30. september eller søndag 1. oktober.

Politiet støtter Mortensrud-kamp

I forrige uke sa Oslo-politiet at de mente det var leit å gi en anbefaling om å flytte kampen.

–Den kommer på bakgrunn av informasjon politiet har fått i forkant av kampen, samt historikk og tidligere konflikter mellom miljø og enkeltpersoner knyttet til Holmlia og Mortensrud/Klementsrud. John Roger Lund leder Enhet øst

I dag er Oslo-politiets anbefaling en annen.

– Oslo politidistrikt har i etterkant av vår oversendte anbefaling om endret kamparena hatt god og konstruktiv dialog med NFF, sier leder John Roger Lund ved Enhet øst i Oslo politidistrikt.

– Vi støtter det arbeidet som nå gjøres for å gjennomføre kampen på Mortensrud.

Han viser til planene for gjennomføring av kampen som nå legges av NFF, Klemetsrud IL og Holmlia SK i samarbeid med politiet.

John Roger Lund er leder for Enhet øst i Oslo-politiet. Foto: NRK

– De vil gi helt andre rammer og forutsetninger for gjennomføring av denne fotballkampen uten uønskede hendelser enn det som var tilfelle for opprinnelig kamp, sier Lund.

Oslo-politiet vil ikke svare på hvor store ressurser de vil ha på stedet i forbindelse med kampen.

– Politiet håper på å være en så liten del av dette arrangementet som mulig, da hovedfokus her bør være fotball, frivillighet og lokalt positivt engasjement, sier Lund.

– En ordentlig fotballfest

Klemetsrud IL er glad for at lokalsamfunnet nå blir hørt.

Dette er Klemetsruds A-lag i fotball. Foto: / Privat Dette er Klemetsruds A-lag i fotball. Foto: / Privat

Assisterende sportslig leder i klubben, Håvard Lunde, berømmer spillergruppene i de to klubbene.

– De har bidratt i stor grad for å få frem viktigheten av at kampen skal gå på Mortensrud.

Spillerne på hans eget A-lag føler at deres budskap er blitt forstått og tatt på alvor, forteller Lunde.

– Det var nesten euforisk på Mortensrud i går da vi diskuterte dette.

Klemetsrud IL er vertskap for kampen.

Lunde sier alle i klubben er kjempemotivert for at dette skal bli en fotballfest.

– Det kommer til å bli masse folk, masse aktiviteter og servering. Det blir røykgranater som vi har hatt på hver hjemmekamp. En ordentlig fotballfest.

Han ønsker at politiet skal være med i prosessen nå og bidra på sin måte til at dette blir et trygt arrangement.

– Gledelig nyhet

Nyheten om cupkamp på Mortensrud blir også veldig godt mottatt i Holmlia Sportsklubb.

Aram Meradi er administrativ leder i Holmlia sportsklubb. Foto: Privat

– Dette er først og fremst en gledelig nyhet, sier administrativ leder, Aram Meradi, i Holmlia Sportsklubb.

Han mener det er godt at de er blitt hørt og at det er tatt hensyn til at klubbene faktisk har ønsket denne kampen.

– Det betyr ekstremt mye for begge klubbene å få bevise at vi klarer å sette i gang en fest uten at bråkmakerne skal få muligheten til å ødelegge for bydelen, sier Meradi.