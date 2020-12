– Serien er nummer én i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Tyskland og Østerrike. Det er egentlig ganske drøyt, sier regissør Per-Olav Sørensen.

Han står bak juleserien om Johanne, den ivrige sykepleieren som jobber hardt for å skaffe seg kjæreste.

Lille julaften lå serien som nummer seks i verden, men i dagene før jul har den vært oppe på 5. plass. Den konkurrerer med serier som The Crown, The Queen’s Gambit og The Ripper.

Dermed følger den første norske originalserien på Netflix opp suksessen fra den første sesongen. Ifølge selskapet var serien den mest sette i Norge i 2019.

Regissør Per-Olav Sørensen sammen med Ida Elise Broch (i midten) og artisten Dagny, som spiller i serien. Foto: Privat

– Det er mange ting som er fint med det. Det ene er at man kan lage serier lokalt, som reiser så fint globalt. Det er veldig betryggende for oss som jobber med film og TV-serier i Norge, sier Sørensen.

– Men det mest morsomme er kanskje at historiene vi forteller treffer folk veldig godt flere steder på kloden. Spesielt i Latin-Amerika har vi ekstremt høye tall, sier han.

De 10 mest sette TV-seriene på Netflix per 23. desember Ekspandér faktaboks Tiny Pretty Things The Queen's Gambit Sweet Home The Mess You Leave Behind The Crown Home for Christmas (Hjem til jul) The Ripper Alice in Borderland Grizzy & the Lemmings Yo soy Betty la fea (Kilde: flixpatrol.com)

Meldinger fra hele verden

Skuespiller Ida Elise Broch, som spiller rollen som Johanne, var nylig gjest hos «Lindmo».

Der fortalte hun om tilbakemeldinger fra fans over hele verden.

– I noen land blir jeg jo sett på som en ikonisk, radikal, frigjørende dameskikkelse. Og den hadde jeg ikke tenkt på. For oss i Norge er det jo en historie om en relativt vanlig jente som leter etter kjærligheten. Men sånn er det ikke alle plasser, fortalte hun.

Ida Elise Brochs karakter Johanne er åpen og fordomsfri på date med yngre- og eldre menn og kvinner. Hun forteller at serien vekker oppsikt ute i verden, som vi ikke nødvendigvis tenker over her hjemme. Du trenger javascript for å se video. Ida Elise Brochs karakter Johanne er åpen og fordomsfri på date med yngre- og eldre menn og kvinner. Hun forteller at serien vekker oppsikt ute i verden, som vi ikke nødvendigvis tenker over her hjemme.

Ble bedt om å åpne opp på Instagram

Suksessen har fått Netflix til å be flere i produksjonen om å være mer aktive på sosiale medier.

– Vi har fått beskjed om å åpne litt på Instagram-kontoene våre. Nå er ikke jeg den som er mest populær der, men det drypper litt på klokkeren også. Det er veldig mange meldinger, sier han.

– Hva synes du om det?

– Det som er hyggelig, er at folk sier at serien har blitt en juletradisjon og at de har trengt dette i disse rare tidene. Jeg tror at folk faktisk savner denne typen underholdning, som viser at folk klemmer og at de kan være glade i hverandre.

Vil ikke regissere ny sesong

Men dersom strømmetjenesten ønsker en tredje sesong, vil det bli uten mossingen Per-Olav Sørensen som regissør.

– Det har å gjøre med hvordan jeg vil bygge min karriere. Dette har vært veldig hyggelig, men nå vil jeg gjøre noe annet enn romantiske komedier, sier han.

En talsperson i Netflix skriver til NRK at selskapet er veldig glade for at Hjem til jul sesong 2 er så godt mottatt over hele verden. De vil ikke si stort om en eventuell oppfølger.

– Akkurat nå er vi bare glade for at folk kan kose seg med denne sesongen, skriver selskapet.