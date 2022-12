Noen har større sjanse for å dø i brann enn andre: Odd (78) er én av dem

Odd Gram setter fra seg rullatoren, og plukker opp krykken.

Han skal nullstille røykvarsleren som henger i taket, men han når ikke opp selv.

– Dette trikset bruker jeg rett som det er. Det begynner jo å ule her av og til, forteller han.

Han strekker kroppen så langt opp han kommer. Enden på krykken når akkurat opp til knappen på røykvarsleren.

Odd er 78 år gammel, bor alene og bruker rullator eller rullestol for å komme seg rundt.

Fordi han er dårlig til beins, er han spesielt utsatt dersom det skulle begynne å brenne hjemme hos han.

Flest utsatte omkommer i brann

21 av de 23 som har dødd i brann i Oslo de siste fem årene er en del av gruppene som er ekstra utsatt.

Hammer er redd for at flere kan dø i brann fremover på grunn av eldrebølgen. Foto: Gunn Evy Auestad / NRK

Dette er ofte eldre, rusmisbrukere, folk med psykiske lidelser, kognitiv svikt og ikke minst hvis man har fysiske utfordringer.

Det som gjør at de er utsatt er at de ofte har problemer med å unngå brann, reagere på brann og å redde seg selv ut.

– Det som er felles blant de som omkommer i brann er at de aller fleste tilhører en utsatt gruppe, og at de bor i sine private hjem, sier Hege Hammer, sjef for brannforebyggende avdeling i Oslo.

– Jeg føler meg trygg hjemme

Odd tar brannsikkerhet på alvor.

Han forteller at han har flere utganger i huset, flere røykvarslere og slukningsapparat.

– Jeg har brannslukningsapparat med skum. Da er det mindre å rydde opp hvis jeg må ta det i bruk. Foto: Rolf Petter Olaisen

– Jeg føler meg trygg hjemme, og stoler på at jeg får hjelp når jeg trenger det.

Odd går inn på kjøkkenet.

Han har timer på kaffetrakteren og en vannkoker som skrur seg av automatisk.

Men komfyrvaken, den har havnet i skuffen.

– Før hadde jeg komfyrvakten oppe, men den slo jo ut så fort jeg stekte egg og bacon, så den har jeg lagt i en skuff, sier han og ler.

Odd føler seg trygg, takket være tiltakene har gjort i hjemmet. Foto: Rolf Petter Olaisen

Brann- og redningsetaten har som mål at alle skal føle seg som Odd.

Trygge hjemme.

Brannvesenet vil at vi skal bli mer opptatt av brannsikkerhet hjemme.

For snart kommer eldrebølgen.

– Vi skal bo hjemme, vi skal ha omsorg i hjemmet og da er det viktig at vi fortsetter å jobbe for å øke brannsikkerheten på individnivå.

Men de har en lang vei å gå.

– Dessverre så er det ikke slik at alle bor trygt hjemme i dag, understreker Hammer.

Hvor langt går kommunens ansvar?

For å få til det, samarbeider brannvesenet med andre typer kommunale tjenester.

Og da spesielt hjemmetjenesten.

Odd får besøk av hjemmetjenesten hver dag.

– De har ikke gjort noe med brannsikkerheten her, men jeg har ikke hatt behov for det heller, forteller Odd.

Hammer lurer på hvor langt kommunens ansvar går.

Det er jo ikke alle som vil ha hjelp av dem.

Det må de respektere, for de kan ikke tvinge seg på.

– Har du en gammel bestemor eller gammel tante, så bry deg også om dems brannsikkerhet.

Selv om brannvesenet er der for å hjelpe, så er det viktig at man passer på de som trenger litt ekstra hjelp.

Et godt eksempel

Odd plukker opp vannkokeren sin.

Den som slår seg av automatisk.

– Den er så fin den, for den slår seg av når jeg løfter den opp. Den har spart meg for mange tørrkokte kjeler, sier han fornøyd.

Alt av brannutstyr Odd har i huset har han ordnet med selv.

Han er et godt eksempel for de som er ekstra utsatt, mener brannvesenet.

Og forresten: 1. desember er røykvarslerens dag, men en halv million nordmenn mangler røykvarslere.

Da er det lurt å sjekke om man har alt av brannutstyr på stell.

Skal du sjekke røykvarsleren din i dag? Ja, det er jo 1. desember og røykvarslerens dag Jeg skal sjekke både min og andres røykvarsler (som besteforeldre eller foreldre) Nei, det glemmer jeg hvert år Sjekker den når den hyler fordi batteriet er tomt Vis resultat