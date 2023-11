Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks

• Nesbyen kommune har nedjustert byggeforbudet som ble innført etter flommen i august, men 55 huseiere venter fortsatt på svar.

• Over 90 huseiere har blitt fritatt for byggeforbudet.

• Kommunen kritiseres for dårlig kommunikasjon og manglende interesse for de berørtes situasjon.

• Kommunen har jobbet med planlegging av en flomvoll for å sikre boligene, og dens plassering vil avgjøre skjebnen for de resterende 55 huseierne.

• Kommunestyret skal behandle vedtaksforslaget om flomvollen 30. november. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Nei, det er ikke noe godt det. Å gå sånn å ikke få vite noe. Jeg prøver å ikke tenke på det, forteller Haraldset.

Huset hans ble oversvømt da flommen rammet Nesbyen i Hallingdal. Han deler skjebne med 55 andre huseiere i kommunen som ikke vet om de kan flytte tilbake.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal si. Denne plassen betyr alt for meg. Det er ikke aktuelt å flytte på meg, sier 92-åringen.

Av de 149 innbyggerne som var berørte av forhåndsvarselet om bygge- og deleforbud, venter 55 huseiere fortsatt på svar fra kommunen. Foto: Thomas Mørch

Fikk byggeforbud

Flommen som oversvømte Nesbyen den 8. august, gjorde flere titalls hjem ubeboelige. Mange må gjenoppbygge hele etasjer, før de kan flytte hjem igjen.

Halvannen måned etter ekstremværet, mottok 149 huseiere forhåndsvarsel om bygge- og deleforbud fra Nesbyen kommune.

Nå har kommunen nedjustert byggeforbudet. Denne uken ble det kunngjort at over 90 av dem fritatt for byggeforbudet.

55 huseiere venter fortsatt på svar.

De som er berørt av varselet, har måttet stå på stedet hvil. Mange av dem står i vanskelige, midlertidige bosituasjoner mens de venter på et vedtak.

Kritiserer kommunen

– Jeg kjenner jo på en lettelse, men jeg er mest skuffet, forteller May Kristin Riise.

Riise er en av dem som nå får lov til å begynne gjenoppbyggingen av eget hus.

Selv om familien på fire har ventet utålmodig på å få komme hjem igjen, er hun ikke utelukkende fornøyd med situasjonen.

– Det at kommunen ikke har tatt kontakt med noen av dem det gjelder er utrolig dårlig, mener hun.

May Kristin Riise er kritisk til at kommunen ikke har tatt kontakt med de berørte. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

– Hvor skal vi gjøre av bestefar?

Flere av husene i familien deres ble rammet av flommen, blant annet huset til 92 år gamle Trygve Haraldset.

Bestefaren til Riises to barn er fortsatt berørt av bygge- og deleforbudet.

– Hvor skal vi gjøre av bestefar da? Det at ingen tar kontakt med en 92 år gammel mann er svært kritikkverdig, sier Riise.

Barn og barnebarn bor bare et steinkast unna Trygve Haraldset i Steinmogutu. Familien holder seg i nærheten av hverandre, og gata føles som hjem.

Trygve Haraldset har pleid å kjøre barnebarna sine rundt i Steinmogutu i traktoren sin. Foto: Tore Haraldset / Tore Haraldset

Nå er det usikkert om han får flytte tilbake igjen.

Sønnene, som også er hans naboer, har gitt han kallenavnet «vaktmesteren». Han steller og pusler med hjemmene deres.

Nå er familien bekymret for hva som vil skje dersom han ikke får komme tilbake til hverdagen sin.

Fikk nytt hjem oversvømt

– Dette er ikke noe jeg har lyst til å gjenoppleve. Det er så tungt. Både fysisk og psykisk, forteller Magnus Brennhovd.

Tjueåringen Magnus Brennhovd kjøpte sitt første hus denne sommeren. Nå er han tilbake på gutterommet, etter at huset hans ble totalskadd under «Hans». Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

Tjueåringen kjøpte sin første bolig i sommer. Bare en måned etter at han flyttet inn, lå Nesbyen under vann.

Brennhovd er en av 55 huseiere som fortsatt er berørt av varselet.

Les også Vannet på vei ned: Se første glimt av skadene i Nesbyen

Kommunen tar selvkritikk

– Jeg har forståelse og medfølelse for dem som fortsatt står i dette her. Det har vært en vanskelig prosess for de berørte, sier Anders Halland.

Halland er kommunedirektøren i Nesbyen kommune.

Anders Halland, kommunedirektøren i Nesbyen kommune, har samarbeidet med NVE for å flytte flomvollen lenger ned i Nesbyen. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

Flere av de berørte har uttalt seg om mangelen på interesse for deres situasjon, og manglende informasjon fra kommunen.

– Vi må ta selvkritikk på at vi i en tid kan ha gitt lite informasjon, og at vi ikke har hatt god nok oversikt over hvordan folk egentlig har det.

Det å utarbeide sikringstiltak som berører færrest mulig har vært en krevende prosess, også for kommunen.

– Grunnlaget for at vi kan friskmelde rundt 95 boliger nå er at vi har jobbet kontinuerlig med planlegging av flomvollen, forteller han.

Planleggingen av flomvollen er et av flere tiltak som kommunen og NVE har jobbet med i kjølvannet av ekstremværet.

I de første plantegningene gikk flomvollen gjennom Nesbyen sentrum. Nå som den prosjekterte flomvollen er flyttet nærmere riksvei 7, vil flere boliger kunne berges.

– Den jobber vi ytterligere med nå, for å få plassert den der den skal stå, sier Halland.

Det er flomvollens plassering som avgjør skjebnen for de resterende 55 huseierne.

Kommunestyret skal etter planen behandle vedtaksforslaget 30. november.