Christina (19) roser nytt hjelpetilbud på videregående skole

– Jeg tror det er viktig at lærerne hjelper til med å tilrettelegge for de som synes det er vanskelig å komme seg gjennom skolen, sier Christina Tansihaug Andersen.

Andersen er elevrådsleder på Kirkeparken videregående skole i Moss.

Elevrådsleder Christina Tansihaug Andersen synes det har vært krevende å komme tilbake på skolen etter pandemien. Foto: Julie Helene Günther

19-åringen syns det har vært krevende å komme tilbake til skolebenken etter flere år med koronarestriksjoner og hjemmeskole.

– Det har vært veldig vanskelig å følge med i timene. Jeg skjønner at det har vært vanskelig for mange.

På landsbasis fullfører bare rett i overkant av 80 prosent av elevene videregående utdanning, viser tall fra SSB.

På Kirkeparken har 10 prosent av elevene av ulike grunner droppet ut i 2021 og 2022.

– Det er veldig trist at flere ikke klarer å fullføre, sier Andersen.

Nav inn på skolen

Nå har Nav i Moss startet et prosjekt for å hjelpe elevene som sliter med å fullføre.

– Det at vi har færre å jobbe med, og som vi kan jobbe med over tid, er noe av suksessfaktoren, sier Elisabeth Harder i Nav Moss. Foto: Julie Helene Günther

– Det er første gang et slikt prosjekt rettet mot videregåendeelever blir gjennomført på landsbasis, sier prosjektkoordinator Elisabeth Harder.

Det som skiller prosjektet fra andre lignende tilbud er samarbeidet mellom jobbspesialister og kognitive terapeuter. De tilbyr individuelle samtaler med de som ønsker det.

– Vi er et frivillig tilbud til ungdommene og er opptatt av at det er ungdommen selv som skal ønske dette, sier kognitivterapaut Hilde E. Johansen.

Over 40 elever ved de to videregående skolene i Moss har bedt om hjelp siden skolestart.

Hilde E. Johansen jobber som kognitivterapaut i Nav og er del av det nye prosjektet. Foto: Julie Helene Günther

– Vi har fått innpass på en arena som Nav ikke har vært så tett på før, sier Harder.

Store forskjeller

I gigantfylket Viken, med over 1.500.000 innbyggere, er det store geografiske forskjeller.

Verst står det til i de tidligere fylkene Østfold og Buskerud.

– I Østfold har man sett en liten nedgang etter pandemien som foreløpig ikke har tatt seg opp igjen, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Heidi Westbye Nyhus.

I Akershus er fullføringsgraden langt høyere enn i resten av Viken.

– Akershus har jobbet målrettet gjennom mange år med kartlegging av hver enkelt elev, for å kartlegge hvor man må sette inn nødvendig hjelp.

Fylkesråden forteller at det er flere årsaker til forskjellene i storfylket.

– Det er blant annet elevenes karakterer fra ungdomsskolen som er utslagsgivende for hvordan man fullfører.

Også oppvekstvilkår påvirker forskjellene,

– Foreldrenes utdanningsnivå kan være en bakenforliggende årsak, sier Nyhus.

– Greit å be om hjelp

Elevrådslederen i Moss er ikke overrasket over at flere østfoldinger har droppet ut de siste årene.

– Det var hardt å komme seg gjennom koronatiden, og jeg synes det er veldig dumt at noen er mindre motiverte, sier Andersen.

Nå er hun glad for at det har kommet et nytt hjelpetilbud til skolen.

– Det gir elevene flere muligheter. Jeg tror også det er lurt å gjøre elevene mer bevisst på at det er greit å si at man trenger hjelp.