Nattestengte elsparkesykler har gitt færre ulykker i Oslo

– De to siste helgene nå har antall skader på natt blitt betydelig redusert, sier overlege Henrik Siverts ved Oslo skadelegevakt.

I midten av august valgte Voi, Tier og Ryde å innføre nattestenging. Det ga en tydelig effekt, forteller Siverts:

De to første helgene i august skjedde 50 prosent av skadene på natten.

De to siste helgene i august skjedde 25 prosent av skadene på natten.

– Vi var sikre på at dette tiltaket ville ha effekt. Vi ser også en reduksjon av skader på dagtid, så det er også gledelig, sier overlegen.

Totalt ble 301 personer behandlet på skadelegevakten i august. Det er 25 prosent færre enn i juli.

Flere årsaker til nedgang

Skadelegevakten tror ikke nedgangen alene skyldes nattestenging. Siverts viser også til at utleiere har redusert hastigheten.

Men overlegen håper og tror at også stort mediefokus på alvorlige skader på elsparkesykler har hjulpet.

– At folk rett og slett har vært litt mer fornuftige.

Henrik Siverts overlege på Oslo skadelegevakt. Foto: Anders Fehn / NRK

Ifølge skadelegevakten er det også færre førstegangsbrukere som skader seg.

– Nå begynner en del å være litt øvet på sparkesyklene de leier, sier Siverts.

– Forbud rammer majoriteten

Voi mener fortsatt det finnes bedre løsninger på problemet, enn forbud. Blant annet med teknologiske løsninger og promillegrense.

– Nå er nattestenging en del av de nye reguleringene i Oslo, og vi tilpasser oss selvsagt dette. Et forbud vil alltid fjerne all risiko for ulykker, men det rammer også majoriteten som kjører i edru tilstand, sier norgessjefen i Voi Christina Moe Gjerde.

Christine Moe Gjerde er sjef for Voi i Norge. Foto: Anders Fehn / NRK

Gjerde er glad antall ulykker går ned og sier sikkerhet er første prioritet.

– Nedgangen i antall ulykker i august er nok ikke tilfeldig, men handler trolig om den økte bevisstheten blant brukerne. I tillegg har bransjen gjort en rekke grep, sier hun.

Ulykkessommer

I slutten av mai åpnet Oslo opp igjen. Dette merket de raskt på skadelegevakten.

I juni behandlet Oslo skadelegevakt 421 skader etter ulykker på elsparkesykkel. Det var mer enn en dobling fra juni året før.

Etter dette tok Oslo-leger til orde for å forby utleie mellom klokken 23.00 og 05.00. En tredel av alle skadene skjer i dette tidsrommet.

Her ved Oslo skadelegevakt har de behandlet nær 1600 elsparkesykkel-skader så langt i år. ' Foto: Jens Christian Sundby / NRK Foto: Jens Christian Sundby / NRK

Oslo har vedtatt nye regler

I juli vedtok Oslo kommune nye regler for utleie av elsparkesykler.

Blant annet skal utleien stenge klokken 23, alle som vil leie ut, må søke og det skal være maks 8000 elsparkesykler til utleie i hele byen.

Egentlig skulle reglene gjelde fra månedsskiftet august/ september. Men to uker før dette, gikk elsparkesykkel-gigantene Voi, Tier og Ryde til sak mot kommunen for å stanse maksgrensen.

– Taket er satt uten tilstrekkelig utredning eller begrunnelse og innføres uten noen form for begrensning av antall aktører. Det vil ramme brukerne våre og skape utfordringer for både sikkerhet og rydding i byen, sa norgessjef i Voi, Christina Moe Gjerde den gang.

I påvente av en rettssak har aktørene bedt om såkalt midlertidig forføyning. De siste tre dagene har partene vært til forhandlinger i Oslo tingrett om dette.

Dersom tingretten gir aktørene medhold, kan ikke kommunen begrense antallet elsparkesykler før utfallet av selve rettesaken er klart.

Det er ikke kjent når denne avgjørelsen faller.

Kommunen har utsatt innføringen av de nye reglene til 10. september.