Inne i det lange og delvis åpne skytterbygget står blinkene stablet langs veggen.

Tomhylser ligger spredd på murgulvet.

Det er som om noen akkurat har vært og trent, og ikke ryddet opp etter seg.

Men det er flere år siden skytterne kom for å skyte ved Kurud pistolbane i Nordre Follo.

Da banen ble lagt ned dro skytterne av gårde uten blinkene sine. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Banen, som ligger inne i skogen ved innsjøen Gjersjøen, ble stengt etter en støykonflikt i 2019.

Nå er den en av 917 nedlagte sivile skytebaner i Norge som er kartlagt med tanke på et annet miljøproblem: bly.

– Det er en risiko for at blyforurensning fra nedlagte skytebaner kan spre seg videre til nærliggende vann, sier Kjersti Gram Andersen i Miljødirektoratet.

– Og bly er akutt giftig for vannlevende organismer og pattedyr, legger seksjonslederen til.

Kjersti Gram Andersen i Miljødirektoratet. Foto: hallgeir Braastad / NRK

For mennesker er bly er giftig og kan gi helseskader i små mengder.

Kronisk blyforgiftning kan føre til skader på nervesystemet, økt blodtrykk, hjerte- kar sykdommer og nyreskader. For barn kan bly også gi lavere intelligens.

23 baner er ekstra risikable

23 skytebaner over hele landet er satt på en liste over baner med høy risiko.

Pistolbanen i Follo er en av disse.

Lista toppes av Overvoll-stranda skytebane på Stranda i Møre og Romsdal, Hannås i Evje og Hornnes i Agder og Stødalen i Øksnes i Nordland.

Noen kuler blir liggende oppå bakken, slik som disse pistolkulene. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Det er skutt mye ved disse banene, over en million skudd, og så ligger de i områder hvor det er fare for spredning, ofte en myr, sier Petter Snilsberg.

Han har ledet kartleggingen som Asplan Viak har gjort på oppdrag for Miljødirektoratet.

I myrer kan blyammunisjonen gå i oppløsning og bli spredd videre, forklarer han.

Snilsberg forteller at banene som kom dårligst ut også ligger på steder der forurensingen kan havne i drikkevann eller hvor det er fare for at folk kan få det i seg på andre måter.

Må undersøkes nærmere

Informasjon om banene har de fått fra kommuner og ulike skytterorganisasjoner, men skytebanene er ikke nærmere undersøkt.

Det må derfor gjøres undersøkelser i etterkant for å fastslå i hvilken grad blyet er en trussel mot omgivelsene.

For pistolbanen i Follo er bekymringen innsjøen Gjersjøen som ligger noen få hundre meter nedenfor. Vannet er drikkevannskilde for innbyggere i Nordre Follo.

Nedenfor Kurud skytterbane ligger Gjersjøen. Det er ikke klart om noe av blyet fra skytebanen kan havne i drikkevannskilden. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Bly rant ut med bekk fra en myr

Kravet om en nasjonal kartlegging av gamle skytebaner ble reist for noen år siden da det viste seg at ammunisjon forgiftet flere bekker i Bærum. Les også: Krever oversikt over bly fra skytebaner

70 år med hagleskyting hadde ført til at rundt 800 tonn med bly hadde havnet i en myr.

Der ble blyet ført med bekker ut i et turområde.

Mange turfolk var ikke klar over faren. De fylte vannflaskene og drakk av vannet.

Myrvannet ved Løvenskiold skytebane i Bærum er tydelig misfarget av rustne stålkuler. Men det er også enorme mengder gammelt bly i vannet. Foto: Dag Aasland / NRK

Norges Skytterforbund ble pålagt å sette opp skilt som advarte folk mot å drikke og måtte lage rensedammer som fjerner mye av blyet.

Turgåere på Skytterkollen vest for Oslo advares om at det er bly i bekken og at vannet ikke må drikkes. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Den nye rapporten viser at bly kan være et skjult problem flere steder.

– Vi tenker jo generelt at det er alvorlig at det finnes et så stort antall nedlagte sivile skytebaner det er knyttet risiko for forurensing til, sier Kjersti Gram Andersen i Miljødirektoratet.

– Må undersøkes

Ved nærheten av Kurud pistolskytebane slår nyheten ned som en bombe.

– Jeg visste det var en skytebane der oppe, men jeg var ikke klar over at det var masse bly, sier Gabrielle Drageseth som vi treffer på golfbanen inntil den nedlagte pistolbanen.

Nå bør det undersøkes om blyet fra skytebanen er en fare, mener Kjell Arne Bratli, daglig leder i Gjersjøen Golfklubb.

– Dette er et område hvor det også er mulig å gå tur.

Nærmeste nabo til pistolbanen er Gjersjøen golf. Daglig leder mener det må undersøkes om bly lekker fra skytebanen og ned mot drikkevannskilden. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Og hvis det er utsig kan det gå til drikkevann og det er klart at det må undersøkes, fastslår han.

Golfbanen som også ligger inntil Gjersjøen er pålagt å ta hyppige vannprøver inne på sitt område så det er sikkert at de ikke forurenser drikkevannskilden. De får heller ikke bruke giftige sprøytemidler på banen.

Oppfølgingen er ikke klar

Hva slags konsekvenser rapporten skal få er ikke avgjort.

– Nå ligger kunnskapsgrunnlaget der og så må vi se nærmere på hvordan vi skal følge opp dette, helt konkret. Så det blir en jobb vi må gjøre framover, sier Andersen.

Hun sier at oversikten de nå har fått over gamle baner, uansett er nyttig for kommunene. De vet nå hvor det kan være behov for å gjøre undersøkelser.

Dette gjør bly med kroppen din Ekspander/minimer faktaboks Bly har mange alvorlige effekter Bly er et tungmetall som er akutt giftig for vannlevende organismer og pattedyr. Kronisk blyforgiftning kan skade nervesystemet, nyrer og det bloddannende systemet hos varmblodige dyr. Bly og blyforbindelser kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. Barn er spesielt sårbare for eksponering, og vi mistenker at bly kan påvirke barns intellektuelle utvikling. Vi kjenner ingen nedre grense for hvilke nivåer som kan gi slik skade, og mengdene barn utsettes for via mat og andre kilder overskrider tolerabelt nivå som kan gi alvorlige effekter. Fugler kan forgiftes av rester av blyhagl, fordi de får i seg bly sammen med småstein og grus når de spiser. Rovdyr eller åtseletere kan få i seg blyhagl hvis de spiser dyr som er skutt med blyammunisjon. Bly fra ammunisjon kan også spre seg i kjøtt og overføres til mennesker når vi spiser det. Kilde: Miljødirektoratet