En mann i 20-årene har forklart til politiet at han har blitt holdt mot sin vilje i nærmere én måned i Østfold.

Narkotikagjeld skal være en av politiets sentrale hypoteser for bortføringen, får NRK opplyst.

Politiet ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger på nåværende tidspunkt.

– Det er en sentral del av etterforskningen som vi vil komme tilbake til, sier politiadvokat Christian Finnanger.

Tre menn er siktet for frihetsberøvelse, vold og trusler. De er alle tidligere dømt for ulike lovbrudd.

I 2021 ble en av dem dømt for oppbevaring av flere hundre gram hasj. Han ble også dømt for å ha oppbevart to batonger og ett elektrosjokkvåpen.

Et skopar lå på utsiden av leiligheten som pekes ut som hovedåstedet i saken. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Flere uker

Natt til pinseaften ble politiet varslet av vitner om at mannen i 20-årene skulle ha blitt tatt med inn i en bil mot sin vilje på en av Hvalerøyene utenfor Fredrikstad.

Senere samme natt klarte politiet å spore opp bilen. To av de siktede i saken ble pågrepet ved bilen. Den tredje siktede, som senere ble løslatt, ble pågrepet i sin egen bolig.

NRK får opplyst at mannen i 20-årene kan ha vært bortført i fem uker.

– Det har pågått over en lang stund, og det er klart at slike ting setter sine spor. Det er krevende for ham, sier bistandsadvokat Kenneth Hansen.

– Alltid tre eller fire personer

Politiet har utpekt en leilighet i Moss sentrum som hovedåsted for bortføringen.

Leiligheten kan knyttes til en av de siktede, ifølge NRKs opplysninger.

Den ligger i et trafikkert område med både private boliger og forretninger. NRK har vært på den aktuelle adressen, og snakket med flere naboer.

En av dem har reagert på at det ofte var flere menn samlet i leiligheten der mannen i 20-årene skal ha blitt holdt fanget.

– De var alltid tre eller fire personer som gikk inn og ut sammen av leiligheten, sier en nabo til NRK.

Politiet gjorde undersøkelser på adressen som pekes ut som hovedåsted like etter pågripelsen. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Grov frihetsberøvelse

To menn i 30- og 40-årene er nå siktet for grov frihetsberøvelse. De er også siktet for å ha truet og utøvd vold mot mannen i 20-årene.

Mandag ble de varetektsfengslet i fire nye uker. Politiet mener det er fare for at de kan ødelegge bevis dersom de blir løslatt.

– Vi er fortsatt i en veldig tidlig fase i etterforskningen, og mener da det er behov for at de siktede fortsatt er i varetekt, sier politiadvokat Finnanger.

Politiet har, forteller politiadvokat Christian Finnanger Foto: politiet

De siktede ba selv om å bli løslatt, men ble ikke hørt av tingretten. Mannen i 30-årene nekter straffskyld.

Hilde Marie Ims forsvarer mannen i 40-årene. Hun ønsker ikke å kommentere hvordan han stiller seg til siktelsen.

En tredje mann, i 30-årene, er siktet for frihetsberøvelse, vold og trusler. Han ble løslatt en snau uke etter han ble pågrepet i slutten av mai, og erkjenner ikke straffskyld.