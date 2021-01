Nakstad: Oslo kan bli påvirket av utbruddet i Nordre Follo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Konklusjonen vil bli presentert på en pressekonferanse i Helsedirektoratet klokken 14.30 i ettermiddag.

– Vi vil i ettermiddag vurdere situasjonen i hele den berørte bo- og arbeidsregionen, inkludert Oslo og nabokommuner, med tanke på hvilket kartleggingsarbeid og tiltak som er nødvendig i dagene fremover.

– Så det kan bety at vi kan få en strengere lockdown også i Oslo?

– Det betyr at tiltakene i nabokommunene kan bli påvirket av situasjonen i Nordre Follo, og risikoen for at viruset har spredd seg vil være avgjørende for våre råd.

Den britiske virusmutasjonen kalt B.1.1.7 regnes for å være mellom 40 og 70 % mer smittsom enn majoriteten av koronavirus som sirkulerer i Norge. Det er også mulig at viruset smitter lettere mellom barn.

Nakstad har tidligere uttalt til VG at det kan bli nødvendig å stenge skolene dersom den muterte varianten får stor spredning i Norge.

Har vart i 3 uker

Utbruddet i Nordre Follo har vart i 3 uker. Det første smittetilfellet ble oppdaget allerede helt i starten av januar på Langhus bo- og servicesenter.

Til nå er 6 beboere døde i utbruddet, men det har vært flere virusvarianter i omløp. Alle dødsfallene er altså ikke knyttet til den muterte virusvarianten.

Folkehelseinstituttet bekrefter at 2 av dødsfallene ved Langhus Bo- og Servicesenter foreløpig knyttes til den muterte virusvarianten.

Til sammen er 22 ansatte og 12 beboere omfattet av utbruddet.

Det er også forgreninger til flere skoler og barnehager.

Ski sykehus er ikke berørt av utbruddet, opplyser sykehuset Ahus til NTB.

Seniorforsker Olav Hungnes ved FHI viser hvordan den britiske koronamutasjonen ser ut. Foto: Silje-Lisette Tennøy

Analyserer prøver i helgen

Arbeidet med å sekvensere virusprøver er tidkrevende, og det jobbes derfor på spreng med å få oversikt.

– FHI kjører nå ekstra sekvensering på prøver tatt i Nordre Follo, og det gjøres et stort arbeid i helgen med å forsikre seg om at virusmutasjonen ikke forårsaker nye smitteutbrudd, sier Nakstad.

Han understreker at Helsedirektorattet har gitt Nordre Follo kommune råd om de strenge tiltakene kommunen kunngjorde i ettermiddag.

– Vi har sammen med FHI anbefalt Nordre Follo å stenge ned kommunen inntil man har bedre oversikt over spredningen av mutert virus i skoler, barnehager, sykehjem og andre deler av samfunnet. Vi har også gitt råd om at innbyggerne bør holde seg hjemme og innenfor kommunens grenser de nærmeste dagene.

Nakstad understreker at det har vært strenge smitteverntiltak i hele landet siden regjeringen varslet en sosial nedstenging i begynnelsen av januar. Dette kan ha hjulpet på å redusere også utbruddet av det muterte viruset.

– Situasjonen er fortsatt uoversiktlig. Det kan være at spredningen av mutert virus har avtatt de siste ukene, men det kan også være at det pågår i enkelte miljøer. Dette må vi være helt sikre på sånn at nødvendige tiltak kan iverksettes, sier Nakstad.