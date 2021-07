Oslo kommune må fjerne et skilt som forbød offentlig nakenhet på Strandskogen. Badestedet ligger i nabokommunen Nordre Follo, men eies av Oslo.

– Det er ulovlig og feil å nekte folk å kle av seg og si at det er forbudt. Så skiltet må fjernes.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo, Richard Kongsteien til NRK. Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Kommunen ble gjort oppmerksom på skiltet i slutten av juni. Det er usikkert når det ble satt opp.

– Dette er et område som historisk har hatt en del aktivitet som er til stor sjenanse for naboer og andre badegjester, sier han.

Richard Kongsteien sier skiltet som var satt opp på Strandskogen er ulovlig. Foto: Sofie Knobel / NRK

Strandskogen var tidligere en naturiststrand. For rundt ti år siden ønsket naboer å få området omregulert til vanlig strand.

Oslo kommune gikk med på omreguleringen etter at «ville sex-orgier» fant sted i strandkanten, skrev Aften da.

Trives best uten klær

Jan Dalchow trives best på stranden uten klær. Det var han som oppdaget skiltet ved Strandskogen.

– Jeg synes det er litt kårny å ta på seg klær når man skal ut og bade. Det er nesten som å sette en bøtte på hodet når du skal ut å kjøre bil, sier han.

Jan Dalchow oppdaget selv skiltet ved Strandskogen og sendte e-post til Oslo kommune. Foto: Jan Dalchow

Dalchow jobber som filmskaper og har laget filmen Naken for NRK. Han sier at å kriminalisere kropp bare for å være kropp, ikke hører hjemme i Norge i dag.

– Vi må komme over det at nakenhet i seg selv er krenkende.

Ingen lov mot offentlig nakenhet

– Det finnes ingen lov i Norge som uttrykkelig forbyr å være naken på offentlig sted.

Det sier Andreas Skjøld-Lorange. Han er kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

Det betyr likevel ikke at det er fritt frem å nakenbade.

NRK forklarer Er det lov å nakenbade? Bla videre Spørsmålet om nakenbading er lov, kan ikke besvares generelt. § 298 Etter straffeloven § 298 er det straffbart å utvise «seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd» på offentlig sted eller i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det. Flere faktorer Hva som er seksuelt krenkende eller uanstendig atferd, justeres med tiden og gjeldende samfunnsmoral, og må vurderes med utgangspunkt i den konkrete situasjonen. Her kan flere forhold spille inn, for eksempel hvor nært andre badingen pågår, hvor lenge, graden av diskresjon, om det er barn til stede, hva som er motivasjonen og så videre. Bruk sunn fornuft Hvor grensen går, er dermed vanskelig å si. I praksis kommer man langt med å vise hensyn og bruke sunn fornuft. Er det greit å bade naken på offentlige steder? Ja, det er greit. Ja, det er greit. 56% Nei, det er ikke greit. Nei, det er ikke greit. 19% Bryr meg ikke. Bryr meg ikke. 26% 2 383 stemmer Forrige kort Neste kort

Ifølge Skjøld-Lorange kan nakenbading i enkelte tilfeller være straffbart.

Måten badingen foregår på, stedet man velger og nærheten til andre mennesker er faktorer som spiller inn.

Kongsteien sier at det ligger en grad av skjønn i lovverket.

– Grensen går ikke ved nakenhet. Men ta hensyn til andre uansett om du liker å bade med eller uten klær.

Setter opp nytt skilt

Etter at Bymiljøetaten bekreftet at skiltet som forbød nakenbading blir fjernet, har de kommet frem til at et nytt skal opp.

Etaten vil endre teksten i retning av denne ordlyden:

«Strandskogen er ikke lenger en naturiststrand. Vis hensyn til andre besøkende og naboer. Uanstendig adferd kan bli politianmeldt.»

Skiltet som forbyr nakenbading skal fjernes. Foto: Jan Dalchow Foto: Jan Dalchow

Kongsteien sier at han forstår at naturister kan føle seg mistenkeliggjort av skiltingen.

– Det handler om å balansere de forskjellige ønskene.

Dalchow sier at noens ubehag for kropp ikke må gi nakenhet et stempel som uanstendig adferd.

Til forslaget om det nye skiltet, sier han: