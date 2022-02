En oppgradering av veiene som fylkeskommunene har ansvaret for, vil koste rundt 70 milliarder kroner, ifølge Norges Automobil-Forbund (NAF).

– Bilorganisasjonen er bekymret for at viktig vedlikehold skal komme i andre rekke når storfylker deles, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF.

– Forfallet på fylkesveiene er enormt og krever massiv innsats over tid.

Bekymringen er at all støyen rundt oppsplitting fører til at fylkene ikke klarer å holde tempoet oppe på vedlikehold av veiene.

Og at fylkene ikke får dekket alle kostnader ved omorganisering av fylkesveiene som følger med fylkesdeling.

Det er stort etterslep på vedlikehold av norske veier. Fylkesveiene er blant de dårligste. Oppgradering av fylkesveiene vil koste rundt 70 milliarder kroner, ifølge NAF.

Deler ikke NAFs bekymring

Fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune Olav Skinnes (Sp) deler ikke NAFs bekymring, selv om etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene er enormt.

– Nei, jeg gjør ikke det, fordi Staten dekker kostnadene. Og oppløsning skal derfor ikke gå utover oppgavene. Målet er å kutte etterslepet på fylkesveiene.

Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken (Sp) avviser uroen og viser til at Staten tar regninga. Foto: Anne-Marit Borgen Werring / NRK

Analyser NAF har gjort viser at standarden er for lav på en stor del av veinettet.

En tredjedel av riksveinettet og en femtedel av de øvrige hovedveiene og fylkesveiene er for smale.

På over 10.000 kilometer vei mangler det midtlinje. Noe som tilsvarer fire ganger distansen fra Nordkapp til Lindesnes.

Trenger milliarder til veivedlikehold Ekspandér faktaboks Fylkesveietterslepet per sammenslåtte fylke. Og beregninger i 2020-kroner per fylke: Totalt er etterslepet på vedlikehold på om lag 100 milliarder, hvorav mesteparten er på fylkesveiene. Viken: 5,25 mrd. Buskerud 2,96 mrd. Akershus 798 mill. Østfold 1,50 mrd. Vestfold og Telemark: 4,51 mrd. Vestfold 832 mill. Telemark 3,67 mrd. Innlandet: 5,74 mrd. Oppland 3,10 mrd. Hedmark 2,64 mrd. Troms og Finnmark: 10,39 mrd. Troms 7,74 mrd. Finnmark 2,64 mrd.

– Trygge veier er viktig for folk

Ifølge NAF er dårlige veier en kilde til bekymring for folk. Spesielt i distriktene.

– Våre undersøkelser viser at én av to vil at vedlikehold skal prioriteres. Det er en betydelig større andel enn de som vil prioritere nybygging, sier Ingunn Handagard.

Forfallet på fylkesveiene vil koste mellom 70 og 100 milliarder å utbedre, ifølge senior kommunikasjonsrådgiver i NAF Ingunn Handagard. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Uansett hvor store eller små fylkene blir, er det derfor viktigst å ta tak i forfallet på veiene.

For å få en standard som er tilpasset dagens trafikk, trengs det rundt 100 milliarder kroner, viser NAFs beregninger.

Olav Skinnes bekrefter at for Viken alene er det snakk om behov for opp mot 10 milliarder.

– Hva med å la Staten overta?

Trafikksikkerhet og veivedlikehold skal prioriteres uansett hvem som har ansvaret, lover Skinnes. At Staten overtar er ingen god løsning, mener han.

– Nei, fylkeskommunene gjør dette bedre. Men vi arvet et riksveinett i svært dårlig forfatning i 2011. Det er dette vi fortsatt sliter med å få opp standarden på.

Han mener fylkeskommunen trenger mer penger for å klare å redusere forfallet.

– Det som bestemmer vårt aktivitetsnivå er bevilgningene fra Staten. Vi får jo penger i dag, men vi trenger mer for å få ned etterslepet på vedlikehold.

Han sier fylkene vil ta med seg erfaringene fra Viken når tre mindre fylkeskommuner får ansvaret for hver sine veistrekninger.

– Organisering og kompetansen vi har, skal vi bygge videre på.