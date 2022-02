Grensehandelen skyter til himmels: – Fenomenalt

– Forrige uke var fenomenalt bra. Det var en uke hvor vi virkelig merket at handelen var tilbake. Det er vi utrolig glad for, sier Ole Jørgen Lind.

Han er butikksjef på Maximat på Nordby. Forrige uke opplevde matbutikken tidenes uke syv, og slår samme uke i rekordåret i 2019.

På én uke omsatte matbutikken for rundt 20 millioner kroner.

– Vi håper dette gir grunnlag for et godt 2022.

Han beskriver det hele som «ketchupeffekten». Da det ble kjent at Sverige åpnet opp, og Norge fulgte etter og fjernet grenserestriksjonene, strømmet kundene til.

– Vi merker umiddelbart økning den helgen. Når vi fikk den omsetninger så var det å sette i gang alle kassene. Den følelsen er god.

Handlebåndene er igjen fulle av varer på Svinesund. 2022 kan bli et nytt rekordår. Foto: STEIN OVE KORNELIUSSEN/NRK

Trafikken har doblet seg

Tall fra Statens vegvesen viser at trafikken over Norges mest trafikkerte grensestasjon, Svinesund, nærmer seg nivået som før pandemien.

Det ble registrert 34.000 grensepasseringer helgen i uke syv i 2022. Det er kun 5.200 færre passeringer sammenlignet med samme helg i 2019.

– Det er klart at etter to år med pandemi er det lett å forstå at det er mange som er glade for å kunne ta seg en tur over grensa, sier Øystein Skott, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen.

Haldenserne legger handleturen over grensa. Foto: STEIN OVE KORNELIUSSEN/NRK

Blant de som har tatt turen over i vinterferien er Wanja Fritzen og datteren. De bor kun et steinkast unna svenskegrensen, og er glad for å være tilbake der de vanligvis gjør storhandelen.

– Det har vært dyrt å handle i Norge. Vi har fått lite for pengene, så jeg er utrolig glad for å kunne handle i Sverige igjen, sier Fritzen.

Hun mener de sparer mye ved å handle rett over grensa.

– Når vi har måtte handle i Norge har vi merket at det er enorme prisforskjeller. Det eneste vi kjøper i Norge er brød og grillpølser, sier hun.

– Livredd for ny nedstenging

Senterlederen ved Nordby Shoppingsenter forteller at de forrige uke kun var 6 prosent bak rekordåret 2019. Totalt besøkte over 130.000 personer senteret.

I vinterferien forventer de enda flere handleglade nordmenn.

Senterleder Ståle Løvheim har merket at handleglade nordmenn har savnet grensehandelen. Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Alle er utrolig glade og fornøyde. Det er den beste presangen vi noen gang kunne fått. Selv om vi ligger litt bak, så er det mer enn nok til å tjene penger og investere i fremtiden, sier Ståle Løvheim.

Han forteller at de ansatte likevel har en klump i magen etter at de gjentatte ganger har hatt svært få besøkende under pandemien.

– Vi er livredde for at det skal komme en ny nedstenging. Nå håper vi at ting er stabilt og at vi kan planlegge kjøpesenter og at ansatte har en jobb å gå til.