– Helt hinsides at det jobbes på den måten, sier en nabo.

I en privatbolig i et nabolag i Fredrikstad holder flere titalls katter til. Beboere i området beskriver forholdene som forkastelige.

– Det lukter kattetiss, de slåss og lager høye lyder på kvelden og blir bare flere og flere.

Like før jul i fjor fikk de nok, og sendte inn bekymringsmelding til Mattilsynet. Det utløste til slutt en aksjon der politiet og kommunen også ble med for å fjerne 100 katter.



– Det er helt forferdelig å oppleve at vi igjen må skalle hodet i veggen, sier en nabo.

Av hensyn til katteeieren har NRK anonymisert naboen. Nå vil flere flytte fra området.

– Vi orker ikke å bo i dette mer. Barna kan ikke være ute foran huset fordi de ikke orker, sier en annen nabo.

Naboer fikk tildelt kattefeller

Fredrikstad kommune har tidligere vurdert kattene som en belastning for området og at katteeieren ikke kan ha mer enn åtte katter.

For kort tid siden var Mattilsynet på befaring i området, og to av naboene skal ha fått beskjed om å fange katter i feller på egen hånd.

– Det er kritikkverdig at man som privatperson blir bedt om å fange katter for så å frakte disse i sin private bil til levering hos dyrlege.

Mattilsynet i Østfold og Follo vil ikke si noe om metoden som hevdes å ha blitt brukt.

– Når det er nødvendig samarbeider Mattilsynet også med andre som dyrevernsorganisasjoner, rådgivere innen husdyrproduksjon eller andre, sier Jarle Bergsjø, seksjonssjef for dyr.

Frustrerte naboer

Nabolaget frykter for lignende tilstander som like før jul. Da ble totalt over 100 katter ble fjernet fra eiendommen.

Situasjonen ødelegger livskvaliteten, ifølge dem selv.

– Problemet nå er at kattene holder på med hverandre og får flere katter, sier en annen nabo til NRK.

De opplever å ikke bli hørt, og at Mattilsynet ikke tar saken på alvor.

– Hver gang vi stiller et spørsmål til kommunen, blir vi henvist til Mattilsynet. Men de vil heller ikke svare oss, sier naboen.

Mattilsynet mener de som sender inn bekymringsmeldinger ikke har rett på informasjon, til tross for at de er naboer.

– Vi forstår at mange syns dette er frustrerende, men det er viktig med tanke på personvern, sier Jarle Bergsjø om manglende svar.

NRK har prøvd å komme i kontakt med katteeieren uten hell.