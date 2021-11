Nabolag terrorisert av 50 katter: – Vurderer å flytte

– Situasjonen er helt ute av kontroll. Det har blitt altoppslukende for oss som bor i området. Nå vurderer vi å flytte.

Nabolaget i Fredrikstad har over lang tid følt seg terrorisert av det de betegner som en kattekoloni. Rundt 50 katter har tilhold i en privatbolig.

Naboen forteller at kattene kommer og går til hele døgnets timer.

En av de nærmeste naboene beskriver situasjonen som et mareritt.

– Nå har det blitt så ille at alle tomtene har kattebæsj flytende rundt i hagen. Jeg ser katter på tomta til enhver tid og det lukter katteurin inne. Barna kan omtrent ikke leke ute.

Naboene har sendt flere bekymringsmeldinger til kommunen og Mattilsynet. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Av hensyn til katteeieren har NRK anonymisert naboen.

Ti naboer har gått sammen om flere bekymringsmeldinger til både kommunen og Mattilsynet.

Dagsavisen Demokraten skrev først om saken.

Må redusere antall katter

Fredrikstad kommunen har vurdert at de rundt 50 kattene er en belastning for omgivelsene. De ser at det er behov for å gjennomføre tiltak.

Kommunen har varslet at de vil sende ut et pålegg om at antallet katter må reduseres til mellom én og åtte.

– Vi har vært på befaring, men har ikke snakket med katteeier. Vi har forståelse for at folk opplever det som ubehagelig hvis et stort antall katter frekventerer deres eiendom. Vi har vært i kontakt med Mattilsynet og bedt om at de tar tak i saken, sier Reidun Ottersen, fagleder for miljø og utvikling.

En død kattunge ble funnet på naboens tomt. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

NRK har vært i kontakt med katteeieren, som ikke ønsker å stille til intervju. Hun kjenner seg ikke igjen i naboenes beskrivelser.

Katteeieren forteller hun ikke har vært i kontakt med kommunen, men at kattene er friske og har det bra.

Naboene tviler på at kommunens pålegg vil forbedre situasjonen.

– Jeg føler ikke at Mattilsynet og kommunen har tatt oss på alvor. Det mener jeg er svært kritikkverdig, fordi dette går utover livene og helsa vår.

– Dyreplageri på høyt nivå

Dyrebeskyttelsen Norge mener kattekolonier et stort problem i Norge, som har blitt oversett av myndighetene i hele landet.

Den frivillige organisasjonen får daglig inn meldinger om kattekolonier ute av kontroll.

– Det er dyreplageri på høyt nivå. Kattene som lever på den måten er ofte feilernært, får alvorlige helseproblemer og lever et forferdelig og kort liv, sier daglig leder Åshild Roaldset.

– Det er mange som fryser og sulter i hjel. Vi får dem inn med frostskader hvor øreflipper faller av.

Kattene er ifølge naboene ikke kastrert og formerer seg i høyt tempo. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Dyrebeskyttelsen mener mye ville blitt løst med obligatorisk id-merking.

– Vi er nødt til å få Mattilsynet og kommunene på banen. Det at katter dør er det groveste dyrevelferdsbruddet vi kan få. Vi hadde aldri tillatt dette hvis det var snakk om hunder eller hester, som føder fritt og fryser i hjel på vinteren.

Mottar bekymringsmeldinger daglig

Mattilsynet kommenterer ikke enkeltsaker. Men de bekrefter at de ikke har mulighet til å følge opp alle tips og regelbrudd.

– Vårt ansvar er å prioritere de ressursene vi har for å levere best mulig på det samfunnsoppdraget vi er satt til å løse. Oppfølging av bekymringsmeldinger vi vurderer som svært alvorlige og de mest alvorlige dyrevelferdssakene er prioritert, sier Jorunn Aasgaard Grini, avdelingssjef Østfold og Follo.

Avdelingen har mottatt mer enn 1000 bekymringsmeldinger som gjelder dyrevelferd så langt i år.

– Alle meldinger som kommer inn blir vurdert, men det er ikke mulig eller hensiktsmessig å følge opp alle bekymringsmeldinger med fysiske tilsyn.