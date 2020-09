Nabokrangelen toppet seg: – Det er ikke moro

– Det første jeg lurte på var om Pushwagner hadde stått opp fra de døde, sier 79-åringen til NRK, og viser til maleren som døde for drøyt to år siden.

79-åringen bor i det som beskrives som et rolig boligområde i Moss kommune. Der er det en tett og relativt høy hekk som skiller hans tomt fra naboeiendommen.

De to naboene har ifølge 79-åringen hatt et anstrengt forhold i mange år. Nylig dukket en svært spesiell installasjon opp bak hekken.

Har vært i kontakt med politiet

– Det er som en teaterkulisse de har spikret opp som er omtrent to ganger to meter stor. På den har de altså malt, sier han.

Motivet er av en knyttet neve der bare langfingeren stikker opp. Symbolet er et kjent symbol for å vise avsky. Selv om veggen er satt opp bak hekken, er det enkelt for naboen å se symbolet som stikker opp på hans side av hekken.

– Jeg begynte å le, for jeg synes bare dette er idiotisk. Men det er ikke morsomt. Det er voksne folk som bor der, og da blir det annerledes. Det har vært masse tull i flere år, sier han.

De to naboene har hatt konflikter gående helt siden 79-åringen og kona flyttet dit for omkring syv år siden. Det har aldri vært saker i rettsapparatet, men begge de to naboene bekrefter at de har vært i kontakt med politiet tidligere.

Det var Moss Avis som først omtalte veggen.

Har følt seg overvåket

Kvinnen som bor på den andre siden av hekken forteller at veggen er laget for å gjøre det mulig å spille basketball uten at ballen skal forsvinne.

– Så har noen av ungdommene her tullet med det, forteller hun om maleriet.

Samtidig legger hun ikke skjul på at naboforholdet er av det krevende slaget der hun og familien blant annet har følt seg overvåket, trakassert og truet. Også gjennom sommeren har hun opplevd dette som belastende.

På spørsmål om hvor lurt det er å sette opp et slikt maleri når naboforholdet allerede er anspent, svarer kvinnen slik:

– Det kan diskuteres. Men skal ikke jeg også få trykke litt tilbake og si at det er nok? sier hun.

– Det må da være slitsomt å ha et sånt naboforhold?

– Ja, er du gal! Det er egentlig et stille og rolig nabolag, og jeg har barn som skal følges opp. Jeg har ikke behov for å ha dette hengende over meg, sier hun.

Kvinnen sier det er mulig å fjerne malingen relativt enkelt.