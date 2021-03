Nabohotellene har helt forskjellige koronaregler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er ett fjell og to fylker. Dessverre er vi uheldige og ligger på «feil» side, sier hotellvert for Storefjell, Andreas Nibstad.

På hotellet hans er døra låst og lysene skrudd av.

Storefjell Hotell på Golsfjellet ligger i Viken fylke, som har de strengeste koronatiltakene. Selv om Gol har hatt lite smitte, må også de ha strenge tiltak på grunn av fylket de tilhører.

På Storefjell Hotell er det helt stille. Foto: Caroline Utti / NRK

Eierne av Storefjell så seg nødt til å stenge dørene da det blant annet ble restriksjoner rundt arrangementer og aktiviteter, matservering og stenging av basseng.

– Vi føler ikke at vi har noen andre ting rundt oss som gjør det mer utrygt her enn på andre siden av grensen. Så det oppleves som urettferdig, sier Nibstad.

Lysene på Storefjell er slått av denne påsken. Foto: Caroline Utti / NRK

Store ulikheter

Kontrasten til det nærmeste hotellet, som ligger et kvarters kjøring på den andre siden av fylkesgrensa, er stor.

På Sanderstølen Hotell pyntes det nå til påske.

Natasha Fritzler, Nadia Frantsen, Katarina Hokstad og Tine Dalen gjør klart til påskegjestene. Foto: Caroline Utti / NRK

Hotellet ligger i Innlandet fylke. Også her er smittetrykket lavt, men her er det kun nasjonale tiltak som gjelder, med unntak av én kommune, Gran.

Sanderstølen kan, i motsetning til Storefjell, holde mindre arrangementer og ha restaurantdrift.

– Vi hadde egentlig tenkt å ha ganske mange arrangementer, men nå har vi avlyst en del. Men vi skal fortsatt ha et gratis show med en artist på skjærtorsdag opp langfredag, som inntil 20 personer kan være med på av gangen, sier eier av Sanderstølen, Henrik Frantsen.

Har de samme kundene

Frantsen syns det er leit at reglene rammer så ulikt.

Henrik og Nadia Frantsen eier og driver Sanderstølen Hotell. Foto: Caroline Utti / NRK

– Jeg synes det er utrolig trist. Vi ligger så nære hverandre, og vi har stort sett de samme kundene. Når de må stenge ned når de har like lite smitte som her, så er det veldig trist at man i en høytid som påsken må stenge ned hotellet sitt. Det er et enormt tap, sier han.

Selv om Sanderstølen holder åpent, har de også fått en del avbestillinger.

– Hadde vi måtte stenge, hadde nok det vært kroken på døra for oss. Koronaen har gått hardt utover lommeboka, sier Fransen.

Kjøpesentre og butikker

Også for handelsstanden er det store forskjeller. Butikker i Viken må holde stengt, med få unntak.

Bente Kristin Anti er markedssjef for kjøpesentre på hver side av fylkesgrensa. Amfi-senteret på Leira i Valdres holder åpent som vanlig, mens det er ganske så tomt på senteret på Geilo.

Amfi-senteret på Geilo i Viken er så å si tomt for folk. Foto: Privat

Mens på Leira i Innlandet er det påskehandel. Foto: Privat

– Det er jo veldig trist det at det er stengt i Hallingdal og på Geilo. Jeg syns det er trist overfor kollegene mine, alle så for seg en kjempepåske etter i fjor. Beskjeden om nedstenging kom som lyn fra klar himmel, sier Anti.

Selv om det ikke er i tråd med de nasjonale anbefalingene, er det mange fra Hallingdal som kjører over grensa for å handle i Innlandet.

– Vi registrerer at det er mye hallinger her, og hallinger er hyggelige folk. Vi er åpne og tar imot kundene som kommer, men vi kjører jo ingen markedskampanjer, sier Anti.

Nakstad: – Forstår at det kan være ulogisk

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, forklarer at reglene er ulike fordi de er koordinert mellom kommuner i samme fylke på bakgrunn av den alvorlige smittesituasjonen som er blant annet i Viken.

Espen Rostrup Nakstad er assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Vi har stor forståelse for at dette kan være både ulogisk og urettferdig. Dessverre er det ikke mulig å unngå alle slike effekter når kommunene ber om koordinerte tiltak, skriver han i en e-post til NRK.

– Kunne man hatt like regler for områder, i stedet for fylker? Gol har for eksempel ikke hatt mye smitte den siste tiden.

– Det er flere måter man kan gjøre dette på, men det er også slik at smittesituasjonen endrer seg geografisk fra uke til uke. Derfor kan det også bli uoversiktlig hvis man koordinerer dette på andre måter, skriver Nakstad.

Andreas Nibstad og Henrik Frantsen ved grensa. Foto: Caroline Utti / NRK