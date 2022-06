Håvard må ut med to millioner for et fortau han aldri har bedt om

Sjokket var stort da Håvard Udnesseter i veien Bakketoppen på Nordstrand åpnet brevet som dumpet ned i postkassa i februar.

Her fikk han og kona et krav på 1,78 millioner kroner fra utbyggeren av fire tomannsboliger på eiendommen tvers over veien.

– Etter dette har prisene gått opp med cirka 20 prosent, ifølge utbygger. Så vi snakker en kostnad på over to millioner.

– Det er fullstendig ubegripelig, sier Udnesseter.

I tråd med loven

Ubegripelig eller ikke; kravet er helt i tråd med plan- og bygningsloven.

Hvis en kommune pålegger en profesjonell utbygger å utbedre veien fram til byggetomta, kan firmaet kreve refusjon fra de andre som bor langs veien.

Altså må alle være med og spleise på noe de aldri har bedt om fordi de antas å ha nytte av det.

BYGGETOMTA: Fire tomannsboliger på denne tomta på Nordstrand har utløst et rådyrt veikrav fra Oslo kommune. Foto: Olav Juven

I dette tilfellet dreier det seg om 255 meter fortau til anslagsvis 17 millioner kroner. Ti andre naboer har også fått krav om «fortausskatt».

Fordi familien Udnesseter har størst tomt, må de betale mest.

På nattesøvnen løs

Nordstands Blad har skrevet mye om millionkravene i Bakketoppen og andre steder i det populære villaområdet. Avisen har fortalt om naboer som har mistet nattesøvnen og som ikke vet hvordan de skal betale.

Onsdag kveld behandler Oslo bystyre to saker med krav om å endre praksis. Det ene et privat forslag som berørte naboer i Kittel-Nielsens vei og Munkelia har tatt initiativ til. Det andre er et forslag fra Fremskrittspartiet.

ALLE MÅ BETALE: 11 naboer i Bakketoppen har fått krav om å betale for bredere vei med fortau som de ikke har bedt om. Foto: Olav Juven

Loven får Oslo-politikerne ikke endret. Alle er likevel enige om at kravene er urimelig høye.

Det kommunen kan gjøre noe med, er veikravene som utløser de skyhøye regningene. Et bredt flertall samler seg derfor om flere vedtak som handler om å vurdere billigere løsninger.

I mellomtiden blir de aktuelle sakene på Nordstrand stilt i bero.

Setter sakene på vent

– Vedtakene innebærer at vi skal se på opparbeidelseskravene på nytt samtidig som vi stopper sluttføringen i påvente av en løsning.

VIL HJELPE: Vedtakene vil føre til rimeligere krav i de aktuelle sakene på Nordstrand, tror Abdullah Alsabeehg. Foto: Torstein Bøe / NTB

Det sier Abdullah Alsabeehg, som er Arbeiderpartiets talsperson innen byutvikling.

Kommunen skal blant annet vurdere sakene i lys av en fersk dom fra Røa. Her tapte Oslo kommune i lagmannsretten for en utbygger som mente de var pålagt å betale en for bred og dyr vei.

– En ting som er helt klart er at kostnadene er altfor høye.

– Mange er pensjonister som har brukt livet på å betale ned gjeld og som nå må starte på nytt eller selge huset. Det syns vi er helt urimelig, sier Alsabeehg.

Oslo bystyre om «fortausskatt» Ekspandér faktaboks Her er den enstemmige innstillingen fra byutviklingsutvalget, som dermed etter alt å dømme blir vedtatt i bystyret. Høyre ville gå lenger, men stemte for da deres egne forslag falt. Frp sitter ikke i utvalget. Bystyret ber byrådet, på bakgrunn av Snargangen-dommen og veirefusjonskravene knyttet til Kittel-Nilsens vei, Munkerudvollen og Bakketoppen, om å komme tilbake til bystyret innen utgangen av 2022 med forslag til hvordan det kan sikres at fremtidige krav til opparbeidelse av vei, og veirefusjonskrav, er rimelige. Bystyret ber byrådet vurdere de virkemidler kommunen har, herunder gatenormalen, som kan bidra til å oppnå dette.

Inntil byrådet på egnet vis kommer tilbake til bystyret om hvordan disse virkemidler kan brukes for å løse problemstillingen, skal opparbeidelseskravene i gatene Kittel-Nilsens vei, Munkerudvollen, Bakketoppen revurderes og sluttføring avventes.

Bystyret ber byrådet om å vurdere løsninger på trafikksikkerhetsutfordringer i småhusområder på en måte som i minst mulig grad krever opparbeiding av nye harde flater, for eksempel gjennom enveiskjøring, parkering forbudt og andre egnede tiltak.

Bystyret ber byrådet å vurdere hvordan miljøhensyn (f.eks. ved å redusere behov for asfaltering og beholde mest mulig grøntarealer) og gode helhetlige trafikksikkerhetsløsninger for et større område kan vektlegges sterkere når kommunen stiller krav til veiopparbeidelse.

Bystyret ber byrådet om at de legger frem saken til byutviklingsutvalget og samferdsels- og miljøutvalget.

– Overdådig

Fremskrittspartiet mener at å «vurdere» og «se på» det partiet kaller overdådige veiutbedringer ikke er godt nok.

– Vi vil ha en kraftfull og tydelig bestilling på å gjøre noe med disse veikravene nå, sier Frps Lars Petter Solås.

– Flertallet har ikke valgt å gjøre noe annet enn å skyve endelig avgjørelse ut i tid. Det folk på Nordstrand og andre steder i byen trenger, er en tydelig avgjørelse som kan gi dem tilbake nattesøvnen, sier Solås.

– Vi sier klart og tydelig at man skal komme tilbake med en mer rimelig løsning, sier Abdullah Alsabeehg.

– Grusomt mye penger

EN HALV MILLION PR. METER: Fire meter av eiendommen til Håvard Udnesseter og kona grenser opp mot Bakkeveien. For fortau her har de fått krav om å betale rundt to millioner kroner. Foto: Olav Juven

– Det er ikke der problemet ligger, sier Håvard Udnesseter på Nordstrand.

– Om vi havner på én million kroner er det fortsatt grusomt mye penger og fullstendig urimelig likevel.

Udnesseter sier at saken ikke handler om veikrav, men om hvem som skal betale. Han mener at loven som gir en utbygger rett til å velte regninga over på naboene, må endres.

Praksisen kan endres allerede nå, mener han.

– Kommunen må selv ta kostnadene ved opparbeidelse av vei, sier Håvard Udnesseter.