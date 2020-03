Naboer evakuert ved trafo i brann

Nødetatene rykket ut da det var røykutvikling fra en trafo i Ankerveien på Bogstad i Oslo mandag ettermiddag.

De nærmeste husene ble evakuert da det ble oppdaget gassflasker inne trafoen.

Men beboerne kunne raskt vende tilbake til husene sine. Brannvesenet har satt gassflaskene under kjøling slik at temperaturen er for lav til at det er eksplosjonsfare.

Det foregår etterslukk på stedet mandag kveld, ifølge brannvesenet som kommer til å være på stedet i flere timer.

Ifølge Hafslund er mange husstander uten strøm, og det kan ta tid før de får strømmen tilbake.