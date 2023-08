Sola skinner over Ål i Hallingdal, men flytter man blikket fra himmelen til bakken forteller synet en annen historie.

– Dette har vært som en katastrofefilm, sier ordfører Solveig Vestenfor.

Kommunen var en av flere i Hallingdal som ble hardt rammet av ekstremværet «Hans».

– Skjer dette virkelig?

Vi står i Ål sentrum og ser på ødeleggelsene. Her har flere hus stått uten vann, telefondekning og internett. Tirsdag gikk tre hus med i et ras i Breie ved Strandafjorden.

Solveig Vestenfor er ordfører i Ål kommune. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

– I den mest hektiske fasen var det nesten så jeg måtte klype meg selv i armen og spørre «Skjer dette virkelig?», sier Vestenfor.

Hun sier kommunen har forberedt seg på krisesituasjoner og naturkatastrofer.

– Men at det skulle bli så voldsomt som dette hadde ingen forestilt seg, sier Vestenfor og legger til:

– Dette har vært noen veldig spesielle døgn og har nok forandret meg og mange andre for livet.

Elva Kvinda har tatt med seg vei og bruer i krysset Sundrevegen-Nossvegen i Ål sentrum.

Fredag formiddag var NRK i kontakt med kommunene i Hallingdal. I Ål er 20 personer fortsatt evakuert. I Gol er det ingen evakuerte, Flå 9 personer, Nesbyen i overkant av 100 og i Hol er det 65 evakuerte.

Har vært vanskelig å nå innbyggerne med informasjon

Ordføreren legger ikke skjul på at det har vært krevende. Spesielt har kommunikasjonen vært vanskelig.

– Det har kanskje vært den største og mest alvorlige erfaringen vi har gjort oss. Hvor utrolig sårbart det er det å få informasjon ut, forklarer Vestenfor.

– Vi har prøvd å sende informasjon på nett og mobil, og det er helt tilfeldig om ting har nådd frem eller ikke. Det gjør at folk blir usikre, legger hun til.

Foto: Anna Fosse / Privat Foto: Anna Fosse / Privat Foto: Anna Fosse / Privat Foto: Anna Fosse / Privat

– Takknemlige for at ingen liv har gått tapt

Så uoversiktlig har situasjonen vært at kommunen først onsdag ettermiddag fikk med seg at et tredje hus hadde gått med i raset i Breie.

– Det har vært svært kaotisk, og krevende å ha oversikt. Breiegardane ligger rett ved siden av hverandre. Det har vært misforståelser og kaos, og sent onsdag ettermiddag fikk vi bekreftet at det gjaldt bolighusene på begge Breiegardane, forteller Vestenfor.

– Vi er svært lei oss for at denne viktige informasjonen ble så forsinket. Og når alt kommer til alt er vi bare takknemlige for at ingen liv har gått tapt.

– Disse personene har jo opplevd en tragedie og et traume som det er helt umulig for oss andre å forestille seg. Så nå er det utrolig viktig å ivareta dem best mulig, legger ordføreren til.

Samtidig understreker hun at veldig mange har fått ødelagt kjellere eller gårdstun av naturkreftene, og at mange tilbys hjelp fra kommunen.