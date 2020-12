– Det kan være situasjoner der man ikke forstår at man blir lurt. Forskjellen fremover vil være at banken må ta regningen for denne svindelen, sier Solveig Schytz (V).

Solveig Schytz (V) har vært saksordfører i arbeidet med ny finansavtalelov. Den ble vedtatt i Stortinget denne uka. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Forrige uke var hun med på å vedta en lovendring i Stortinget. Den nye finansavtaleloven gir svindelofre bedre rettigheter.

Nå er det i stedet bankene som skal ta regninga i flere saker der kundene deres er blitt lurt av svindlere.

Omfattende «Olga-svindel»

I sommer avslørte politiet det de mener er en svindelbande. Ifølge politiet hadde svindlerne ringt eldre kvinner og sagt de var fra et seriøst finansfirma. De fortalte at kvinnenes lån nå var klare til å bli utbetalt. Da kvinnene svarte at de ikke hadde søkt om lån, ble de tilbudt å snakke med noen i sin egen bank for å stoppe utbetalingen.

Men det kvinnene trodde var en de kunne stole på, var i stedet en ny svindler. Slik ble de lurt til å gi fra seg opplysninger som svindlerne brukte til å tappe kvinnenes kontoer.

Til sammen 75 kvinner ble ifølge politiet lurt i denne saken. Svindlerne skal ha fått tak i 17 millioner kroner.

Politiet mener dette hotellrommet i Oslo var «kommandosentralen» som svindlerne brukte til å lure minst 75 kvinner. Foto: Politiet

Men som NRK skrev om forrige uke, har bankene ulik praksis for hvordan de håndterer sakene. Mens DNB har dekket tapet for sine svindelofre, har Sparebank1 nektet å gjøre det samme.

I fremtiden må bankene oftere gjøre som DNB gjorde i denne saken.

– Med den nye finansavtaleloven er tvilen i dette spørsmålet fjernet, sier Schytz.

Bankene er skeptiske

Forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg CF-WESENBERG / CF-WESENBERG, CF-Wesenberg

Deler av bransjen har imidlertid vært kritiske til endringen. De mener prinsippet om at kundene aldri skal oppgi bank-id-opplysninger er svært viktig.

– Vi har advart mot denne endringen. Det legges opp til at innehaveren av bank-id-en får et ganske lite ansvar for sin egen bank-ID, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge.

Hun har ikke regnet på hvor mye ekstra bankene må betale hvert år til kunder som har blitt lurt. Men de ekstra utgiftene vil i praksis bli fordelt mellom alle bankens kunder.

Nergård forteller at bankene nå vil anstrenge seg enda mer for å lage sikre systemer som gjør det vanskeligere å svindle kundene deres.

– Når loven nå er vedtatt, vil finansnæringen ta dette ansvaret. Det viktigste er å gjøre mest mulig for å hindre at svindel kan skje, sier hun.

Den nye loven vil ikke få tilbakevirkende kraft. Dermed er det fremtidens svindelofre som vil nyte godt av den, ikke de som allerede er blitt lurt.