Nå skal fagfolk finne ut hvor mange som kaller seg incels i Norge.

– Jeg hadde ikke blitt fristet til å søke hjelp hvis folk hadde forbundet meg med hatefulle ytringer, vold og overgrep, sier journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset.

I forrige uke ble fem mennesker drept i Storbritannia. Den 22 år gamle gjerningsmannen omtalte seg selv om en incel.

Hva er incels? Ufrivillig sølibat Incels er en forkortelse for «involuntary celibate» (ufrivillig sølibat eller seksuell avholdenhet). Fellesskap på nett Det startet som et slags internett-fellesskap for hovedsakelig unge menn som mente de aldri ville oppleve romantikk, intimitet, sex eller å få barn. Flere massedrap Nå blir incels beskrevet som en ekstremistisk hatgruppe, og personer som identifiserer seg med begrepet har stått for flere massedrap de siste årene.

Men det som startet som et støttefellesskap for kvinner og menn, har de senere årene blitt knyttet til skyteepisoder, kvinnehat og selvmord.

Senneset frykter at denne radikaliseringen av begrepet fører til at ensomme menn ikke søker hjelp.

– Incels er mer enn radikaliserte, kjipe kvinnehatere som sitter på nettet. Det kan også være grunnleggende ensomme mennesker som mangler omsorg og nettverk, sier hun.

Skal kartlegge omfanget

Incels har de siste årene blitt et stadig mer brukt begrep i Norge. Men det er ingen som vet hvor mange som finnes her i landet.

– Vi kan ikke vite om det er 12 eller 12.000. Dermed vet vi ikke om det er et marginalt problem eller en storstilt rekruttering blant norsk ungdom, sier Danel Hammer, rådgiver i Reform ressurssenter for menn.

Danel Hammer i Reform ressurssenter for menn skal kartlegge norske incels. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Hun leder en pågående kartlegging av incel-kulturen i Norge – et emne det finnes lite forskning på både nasjonalt og internasjonalt.

Målet er å lære mer om hvordan disse guttene og mennene har det psykisk.

– Vi anerkjenner at noen incels kan utgjøre en fare for andre, men i dette prosjektet er vi mest opptatt av hvilken fare de kan utgjøre for seg selv, sier hun.

Hammer legger til at selvmord er en stor fare for ensomme menn på internett. Det blir ofte referert til og forherliget.

Søker etter norske incels

Hammer sier at de blant annet har annonsert på Nakenprat, Reddit og ulike chan-forumer (4chan, 8chan og Endchan), men at det har vært vanskelig å komme i kontakt med norske incels.

– Det kan være et stort skritt å kontakte oss. Vi har derimot fått massevis av e-poster fra incels i andre land, men de faller utenfor det som er prosjektet vårt, sier Hammer.

Incel-kulturen startet som et nett-fellesskap. Foto: Thomas Søbstad / NRK

Så langt har de intervjuet ti personer, der halvparten kaller seg selv incel. Ingen av dem støtter kvinnehat eller voldsbruk.

Det er derimot mye fokus på egen kropp.

– Noen har prøvd å operere alt fra ansiktet til kjønnsorganer, noen har spiseforstyrrelser eller er misfornøyd med vekten sin, sier Hammer.

Ingeborg Senneset er glad for at det blir mer kunnskap om incel-kulturen i Norge.

– Når vi ikke er sikker på om det er 12 eller 12.000 incels i Norge, så må vi ta i et tak, sier hun.