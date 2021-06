Nedenfor i appen for scanning vil kontrolløren se informasjon om hva slags vaksine du har fått, når, fra hvilken produsent, og om du har fått en eller to doser. Hvis du har fått første vaksinedose for 3-15 uker siden, slipper du karantenehotell og kan avslutte karantene etter negativ test 3 døgn etter ankomst. Det samme gjelder for barn under 18 år.