Nå kan flere ofre for menneskehandel få bli i Norge

Hvert år blir livredde ofre for menneskehandel kastet ut av Norge.

NRK har tidligere fortalt historien om «Vivian» fra Nigeria. Hun rømte fra tvangsprostitusjon og anmeldte bakmennene sine. Hun håpet på opphold i Norge. Men da politiet henla saken hennes, forsvant muligheten til å bli i landet.

Nå utvider regjeringen muligheten for opphold i Norge for ofre som «Vivian».

Tidligere måtte man vitne i retten mot bakmennene i en menneskehandel-sak for å ha rett til opphold. Nå kan ofre få bli i Norge hvis de avgir forklaring til politiet om annen type kriminalitet.

– Jeg håper at flere ofre nå vil føle det trygt å anmelde og forklare seg for politiet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

BLE KASTET UT: NRK har tidligere fortalt historien om Vivian som rømte fra menneskehandlere. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Stortinget ventet i fire og et halvt år

I desember 2015 vedtok Stortinget at regjeringen skulle utrede oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel.

Opposisjonen har flere ganger etterlyst handlekraft fra regjeringen etter vedtaket.

Først nå, fire og et halvt år senere, kom regjeringens svar i form av nye regler.

De får imidlertid ingen effekt for «Vivian», som ble kastet ut av Norge i fjor.

Organisasjonen Rosa, som i flere år har hjulpet ofre for menneskehandel, har snakket med «Vivian» på telefonen en gang etter at hun ble kastet ut. Da var hun fortvilet og redd, og fryktet at bakmennene ville finne henne. Siden har de ikke hørt noe.

– Skuffet

Mildrid Mikkelsen, leder i Rosa, mener regjeringens nye regler ikke går langt nok.

IKKE FORNØYD: Leder for organisasjonen ROSA, Mildrid Mikkelsen mener de nye reglene ikke vil gjøre det enklere for ofre for menneskehandel. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Jeg veldig skuffet, fordi vi hadde håpet på at ofre for menneskehandel ikke bare skal være instrumenter i straffeforfølging, men at de kan få opphold på humanitært grunnlag.

Mikkelsen er spent på hvordan UDI vil tolke det nye regelverket om opphold.

– Tror du dette vil få noen effekt for noen av ofrene?

– Dette kommer til å utgjøre noen forskjell for veldig, veldig få.

Justisministeren mener derimot at det nye regelverket er viktig.

– Vi vil straffe bakmennene som utnytter andre mennesker på det groveste, og vil hjelpe ofrene for denne kyniske kriminaliteten. Jeg mener at endringene vi nå gjør vil gi ofrene for menneskehandel en økt trygghet, samtidig som vi legger til rette for straffeforfølgning av bakmenn, sier hun.



