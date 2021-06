Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag klokken 12 åpner nemlig Norge enda mer. Dette innebærer blant annet at man nå kan ha inntil 100 personer på private arrangementer.

Paret har vært forlovet i to år og hadde planer om å gifte seg i 2020 og det ble ikke noe av, på grunn av korona. Men, i år også skulle det vise seg å være vanskelig.

– Det har absolutt vært en stopper i feiringen. Vi har ikke ville planlegge fordi det har vært så uvisst. Vi vil jo ikke måtte avlyse en uke før fordi det ble strengere restriksjoner, sier Moholdt til NRK.

TØR IKKE: Brudeparet har ikke turt å planlegge for mye i frykt av at de måtte avlyse. Foto: Privat

De har ikke turt å glede seg forteller Moholdt.

– Det å avlyse kunne kostet mye penger og det er kjipt å måtte invitere mange mennesker og så gi de beskjed om at det ikke blir bryllup eller måtte si til noen at du er ikke så viktig fordi vi kan bare ha så og så mange gjester.

– Glad vi hadde is i magen

Dermed var dagens gjenåpning veldig gledelig.

– Nå kan vi begynne planleggingen for alvor. Vi har flere ulike typer gjestelister til ulike scenarier. Men, nå blir det lettere fordi vi kan ha flere gjester og det gjør jo at vi nå kan ha de folkene vi vil i bryllupet vårt.

GLEDER SEG: Anna-Safia Moholdt gleder seg veldig til å komme i gang med planleggingen. Foto: Privat

De har allerede startet å kontakte lokaler.

– Det er jo den største dagen i livet ditt og nå kan vi få det slik vi vil det skal være Så jeg er glad vi hadde is i magen og ventet.

Et bryllup fra to kulturer

Det unge paret skal ha et bryllup som representerer begges bakgrunn som de er veldig stolte av.

– Vi skal ha blanding av arabisk og norsk bryllup og det blir skikkelig gøy. Vi skal ha arabisk mat og arabisk musikk, men vi skal også ha mange bryllupsleker som er mer tradisjonelt norske og opplegget er ganske norsk. Og så skal gifte oss på tinghuset.

VAR IKKE I TVIL: Det unge paret var ikke i tvil om de ville gifte seg og forteller at når man vet så vet man. Foto: Privat

Forventer mange vielser

Da pandemien kom til Norge i fjor, stupte antallet vielser. Nå forventer flere steder en økning.

I Islamic Cultral Centre Norway merket de en markert nedgang under pandemien av par som ville gifte seg, men den siste uken har de hatt en økning på 30 prosent.

– Vi har fått flere telefonhenvendelser og forespørsler om vielser som kan holdes nå i juli og august, sier forstander Najam Farhan.

–Jeg tror at folk er veldig glade og fornøyde. Det har vært en periode hvor mange har måttet vente for å vie seg.

FORVENTER ØKNING: Direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen forventer mange vielser fremover. Foto: Den norske kirken

Direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen har ikke noen nasjonal oversikt over dem som har registrert seg, men sier:

– Jeg forventer at det blir mange vielser, for mange har utsatt bryllupene sine ett eller to år.

Flere starter planleggingen

Heidi Huse Myrmo er daglig leder for Bryllupshjelperen i Asker og har fått en betydelig økning i hvor mange som registrerer seg på deres plattform.

– Vi har merket stor forskjell. Jeg tror dette er den siste beskjeden som folk har ventet på. Nå begynner de å se lyset i enden av tunnelen og 100 er det gylne tallet for mange.

– Det er mange som nå kan få det de har sett for seg og det er helt fantastisk.

Men, i flere måneder var det ganske stille og flere andre bryllupsbedrifter i landet merket det samme. Brudesalonger i Oslo, Bergen og Ålesund melder om at 2021 var det verste året de har hatt.

Disse tiltakene gjelder nå

Regjeringen la fram endringer i regler og anbefalinger på en pressekonferanse fredag. I tillegg til endringene i Norge kom det en rekke nye grenser for reiser inn og ut av landet.

TRINN TRE: Statsminister Erna Solberg sier Norge er klare for å gå til trinn tre i gjenåpningsplanen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

De nye reglene gjelder fra i dag, mens anbefalingene gjaldt fra i går.

Dette gjelder nå: Ekspandér faktaboks Endrede regler Endringene innføres søndag 20. juni klokken 1200. (NB! Det kan fortsatt være strengere lokale tiltak).

På private arrangementer på offentlig sted, i for eksempel leide eller lånte lokaler, kan man være inntil 100 personer både inne og ute. Så nå kan man igjen ha større brylluper og fester.

På offentlige arrangementer inne er antallsbegrensningen:

Uten faste, tilviste sitteplasser, kan man være inntil 400 personer fordelt på 2 kohorter.

Med faste, tilviste sitteplasser, kan man være 1000 fordelt på 2 kohorter.

Bruker man koronasertifikat og testing kan man være inntil 2500 personer.

På offentlige arrangementer ute er grensen det dobbelte av det som gjelder innendørs.

Det er tillatt med flere personer hvis alle sitter på faste, tilviste plasser. Og enda flere hvis man bruker koronasertifikat og testing. Det betyr at man kan være inntil 5000 personer fordelt i kohorter på 500.

Skjenkestoppen klokken 24 blir opphevet, men man kan fortsatt ikke slippe inn nye gjester etter midnatt. Det er fremdeles krav om registrering, servering av alkohol ved bordet, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Det åpnes helt opp for toppidretten. Det betyr at de seriene som foreløpig ikke har kunnet starte opp nå kan gjøre det, både utendørs og innendørs. Endrede anbefalinger Man kan ha opptil 20 gjester på besøk hjemme. Personer som er beskyttet regnes ikke med i dette antallet.

I breddeidretten åpnes det opp også for voksne over 20 år. Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter kan nå gjennomføres slik at deltakerne unntas anbefalingen om 1 meters avstand. Dette betyr at fotballspillere, håndballspillere, dansere og andre igjen kan trene som normalt.

Voksne i breddeidretten får nå også unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer både utendørs og innendørs innenfor regionen eller kretsen. Det åpner for at det nå kan avholdes kamper og konkurranser igjen.

Også voksne ikke-profesjonelle utøvere får unntak fra 1-metersregelen på kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Man kan nå være mer fysisk til stede på arbeidsplassen, men selvfølgelig bør alle fortsatt følge anbefalingene om smittevern.

Når det gjelder reiser innenlands, er det som på trinn to. Man kan reise rundt i Norge. Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de reiser fra. Det er spesielt viktig at personer som er ubeskyttede og kommer fra kommuner med høyt smittetrykk er forsiktige. Disse bør heller ikke delta på arrangementer i andre kommuner.

Les mer om de nye reglene og anbefalingene for idretten her

Les hva regjeringen skriver her

Fortsatt noen lokale tiltak i Oslo

Det kan fortsatt være strengere lokale tiltak flere steder. Oslo slutter i stor grad å ha egne koronaregler, men tilpasser seg de nasjonale. Det sa Raymond Johansen på en pressekonferanse tirsdag.

Men Oslo vil beholde noen særskilte regler. Blant annet opprettholdes anbefaling om munnbind i taxi og kollektivtransport, kravet om hjemmekontor og forbudet mot rulling med russebuss fram til 4. juli.

OPPHEVET: Oslo har ikke lenger store deler av sine lokale koronaregler. Du trenger javascript for å se video. OPPHEVET: Oslo har ikke lenger store deler av sine lokale koronaregler.

Hvis de nasjonale reglene endres, tilpasser Oslo seg de nye nasjonale reglene. Og det kan komme flere lettelser etter 4. juli, ifølge Johansen.