Nå har korona-versting startet massevaksinering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi kan vaksinere 1000–1500 mennesker hver eneste dag dersom vi får vaksiner. Vi har stor kapasitet, sier helsesjef Øivind Werner Johansen i Sarpsborg.

Lenge var kommunen skjermet fra den store koronasmitten. Men i november begynte smitten å øke kraftig. Siden har kommunen gang på gang strammet inn smittetiltakene, men uten at utbruddet har stoppet.

Det har løftet Sarpsborg opp blant byene i landet med mest smitte. 2,1 prosent av de 56.000 innbyggerne er så langt registrert smittet.

Det har fått Sarpsborg til å rigge seg for å vaksinere svært mange.

2,5 prosent hver dag

Tirsdag ettermiddag åpnet et vaksinasjonssenter på et hotell i byen. Da Bjarne Henry Holt fikk sin sprøyte, markerte det starten for massevaksineringen.

– Det gikk veldig bra. Nå kan jeg fortsette å bli gammel, sa Holt smilende etter å ha fått stikket.

Bjarne Henry Holt (94) var den første som ble vaksinert på det nye senteret. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

De 600 som fikk vaksinen før ham, var beboere på sykehjem og institusjoner. Holt og de andre som vaksineres på hotellet bor hjemme.

Planen er å vaksinere de over 85 år først. Deretter skal stadig yngre slippes til. Alt organiseres gjennom et system der folk får SMS eller telefoner når det er deres tur.

Den store flaskehalsen er imidlertid tilgangen på vaksinedoser. Foreløpig er det lite som tyder på at de vil være i nærheten av å vaksinere 2,5 prosent av befolkningen hver eneste dag slik de er rigget for.

Helsesjef Øivind Werner Johansen i Sarpsborg sammenlikner massevaksineringen med et maratonløp. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Hvis Folkehelseintituttet (FHI) spør om vi kan ta 10.000 vaksiner til uka, så kan vi si ja fordi vi kan vaksinere så mange på en forsvarlig måte. Det er leveransen som er det store spørsmålet, sier Johansen.

Advarer: – Et maratonløp

Så langt har drøyt 21.000 nordmenn fått den første dosen av vaksinen. Til sammenlikning har 1,8 millioner i Israel fått vaksine.

Mens vi venter på de lovede dosene fra leverandørene, jobber norske kommuner med å planlegge hvordan de skal gjennomføre massevaksineringen.

FHI var tirsdag ikke kjent med at andre kommuner har kommet i gang med massevaksineringen via et senter av typen som nå er åpnet i Sarpsborg.

Det er imidlertid mange som jobber med tilsvarende løsninger. Oslo varslet mandag at de starter en tilsvarende massevaksinering på torsdag.

Men selv om Sarpsborg er langt fremme, advarer helsesjefen mot å tro at det vil gå fort.

– Det er lys i tunnelen for pandemien når vi setter i gang med dette. Samtidig vil det bli et maratonløp. Det må folk forberede seg på, sier Johansen.