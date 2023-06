– No fekk vi akkurat den femte dagen på rad her i Oslo med over 27 grader i makstemperatur. Fylgjer vi vår definisjon da, så er vi inne i ei hetebølgje no, seier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Og det er tidleg, meiner meteorologen. Hetebølgja pleier eigentleg å kome seinare.

Men folk i Oslo tek varmen vel imot allereie no.

VARM BY: Hovudstaden er fylt av menneske som sveittar i varmen. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Såg for meg det var kaldt

Betsy Gulik og Diane Wells har teke turen over dammen frå USA. Dei er vant til enda varmare vêr, og klagar ikkje over hetebølgja.

– For oss er varmen perfekt! Eg trudde det skulle vere kjøligare, så eg skulle ynskje eg hadde med fleire par shorts, men eg nyt varmen og bruker all tid ute, seier Gulik.

Og Wells, som er frå delstaten Colorado, stemmer i:

– Det er akkurat som dette det skal vere!

Kilt i varmen

Og Gulik er ikkje den einaste som saknar shortsen.

Mellom sommarkjolar, bikiniar og flipflops på operataket går skotske Calum Scrimgeour.

Tradisjonen tru, slik det er kvar gong dei er på fotballkamp i Skandinavia, går han i ein kilt laga av ull.

– Eg såg for meg det var ganske kaldt i Noreg. Det er ikkje like varmt heime i Skotland, så eg nyt varmen, men eg hadde føretrekke shorts, seier han.

KILT: Skotske Calum Scrimgeour (til venstre) på besøk i Oslo.

– Sosialt

Ousmane Ndiaye med Suleiman Samatar, Kylian Mendy og Rachid Samatar er ute ved Bjørvika i Oslo og badar.

– Det er deilig. Når du badar blir det kaldare. Det er deilig å bade når det er skikkeleg varmt. Vi pleier å vere inne å spele hele tida, så det var deilig å komme seg ut, seier gutane.

Ousmane Ndiaye med Kylian mendy og Rachid Samatar (til høyre). Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Det hjelper folk å komme seg ut å vere sosiale, og barna kan leke. Det er alt for varmt, men eg som kjem frå Afrika syns ikkje det er for varmt, men det er ikkje ofte vi opplever det her i landet, seier Ndiaye.

Fleire varmerekordar

Det er vanlegvis ikkje så varmt i Noreg. Men i framtida kan det faktisk bli meir som ein ny normal.

– No når vi er inne i eit endra klima, eit som er varmare, vil vi få fleire varmerekordar enn kulderekordar, seier meteorolog Løvdahl.

TIDLEG: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl seier det er tidleg med hetebølgje allereie i juni. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Det er ikkje naudsynleg like bra for alle.

Sjølv om mange tenkjer det er deilig å vere i byen, er hetebølgje eit slags farevarsel for andre. Særleg dei som er avhengige av vatn.

– Når det ikkje har regna og det er høg temperatur over lang tid tørkar det opp. Det er ikkje gunstig for dei som har avlingar, eller for dei som arbeider med brannsikkerheit og skogbrannar, seier Løvdahl.

Den siste tida har det mellom anna vore mange skogbrannar i store delar av landet, og beredskapen er derfor auka.

Spår tore og styrtregn

– Det kan bli bra trykk i kommande veke med nokon skikkelege tordenbyer som kjem ganske fort, seier meteorolog Løvdahl.

Han forklarer at fukta som ligg i lufta no snart vil bli om til dropar, og at det vil komme korte regnbyer.

Meteorologen seier at sjølv om det ikkje blir like varmt neste veke, kjem tropeêeret til å fortsette, med «kraftige byer med tore i ny og ne».

– Så sjølv om vi ikkje når 27 grader, men kjem rett under, vil eg si at det ikkje blir avslutta. Det er same vêrtypen vi vil fortsette å vere i, seier han.