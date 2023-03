Nå er det færre kroner å spare på grensehandel

Sparer du penger på grensehandel? Gi dine tips i kommentarfeltet nederst!

– Maten har blitt så uhorvelig dyr i Norge. Det har lite å si om kronekursen er litt lik, fordi man vinner på det i det store og det hele, sier An Truong.

Han og samboeren tar ofte båten fra Sandefjord til Strömstad i Sverige for å spare penger på mathandelen. Truong mener familien sparer opp til 8.000 i året på å handle over grensa.

Men nå kan det være færre kroner å spare. Kursen spiller ikke på lag.

– Vanligvis pleier jeg å følge med på kronekursen og sikter meg inn på når det mest lønnsomt å spare. Men for oss som en familie på seks lønner det seg uansett å handle i Sverige, sier Truong.

An Truong og samboerne Henriette Granerød fra Sandefjord har tre barn og gjør storhandelen i Sverige ofte for å spare penger. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

De siste ukene har den svenske kronen styrket seg betydelig. 100 svenske kroner er i dag verdt 99,69 norske kroner.

Man må tilbake til desember 2021 for å finne sterkere svensk krone.

Styrkes av høy rente

– Det er mindre lønnsomt å handle i Sverige nå, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

Til tross for dårligere kurs mener forbrukerøkonomen i Sparebank 1 at det kan lønne seg å dra over grensa – hvis man planlegger.

– Reiser du fra Oslo-området må man huske å regne med bompenger og kilometer man skal kjøre. Ikke bare stikk bort for å kjøpe melk og brød, da går vinninga opp i spinninga.

Forbrukerøkonom i Sparebank1, Magne Gundersen, mener folk burde ta bevisst valg på om det skal lønne seg å handle over svenskegrensa. Foto: Fotograf Ørnelund AS

Gundersen forklarer at den norske krona svekket fordi det er lav rente i Norge sammenlignet med andre land.

Sverige har den siste tiden hatt en kraftig renteoppgang, som fører til at valutaen styrkes. Det er dårlig nytt for nordmenn.

– I andre land øker renta mye mer og til høyere nivåer enn i Norge. Det betyr at den norske krona svekkes, sier Gundersen.

Skremmes ikke av kronekursen

Grensehandelen tok seg opp etter at alle reiserestriksjonene ble fjernet i februar 2022, men i fjor var den likevel totalt lavere enn før pandemien.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn grensehandlet for 10,4 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2022.

Senterleder Ståle Løvheim på Nordby Shoppingcenter tror ikke kronekursen stopper nordmenn fra å handle i Sverige.

– Med de store prisforskjellen som det er på mat, så har ikke dette noe å si for oss i det hele tatt.

Senterleder Ståle Løvheim ved Nordby Shoppingcenter mener folk uansett tar turen over grensa selv om kronekursen er lik. Foto: Rune Fredriksen/NRK

I januar steg matvareprisene i Sverige med 20,4 prosent sammenlignet med ett år tidligere. Måneden før var dette tallet 18,6 prosent.

Det påvirket ikke trafikken. Forrige uke hadde Nordby Shoppingcenter over 150.000 besøkende.

Senterlederen forventer enda flere besøkende fram mot sommeren.

– At kronekursen går opp og ned, det har vi levd med i så mange år. Den har vært stabil lenge nå, så dette ser vi ikke drastisk på. Vi ser jo helst at svenskekrona er så lav som mulig, og de som mener at man skal ikke skal handle over grensa ønsker vel at den norske krona er så svak som mulig, sånn er det bare.