Nå bør du bruke munnbind i rushtiden

– Jeg tenker at det er like greit å bruke det siden det blir anbefalt. Jeg har ikke sett så mange som bruker det denne morgenen, men noen. Kanskje det er fordi det ikke er midt i det verste rushet nå, forteller Malin Strand på 23-bussen i Oslo rundt klokka 08.30.

En annen passasjer på Brynseng stasjon brukte munnbind for første gang.

– Når regjeringen anbefaler det, stoler jeg på dem.

Hun anslo at omtrent halvparten av alle reisende på hennes reise fra Drammen til Oslo brukte munnbind.

I morgentrafikken var det ikke så trangt på 37-bussen mellom klokka 07 og 08. Det var en del som brukte munnbind, men også mange som ikke brukte. Det flere gjorde var å ta på seg munnbindene da det kom flere passasjerer på bussen, som for eksempel på Sagene.

Ruter forteller at det ikke var trengsel i morgenrushet verken i Oslo eller Viken mandag morgen. I tillegg holdt folk god avstand.

– Vårt inntrykk er at det er ganske mange som har brukt munnbind i dag. Det ser ut til at folk har hørt budskapet fra helsemyndighetene. Det er vi veldig glade for og håper folk fortsetter med det, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Knut Martin Løken.

Ber folk prioritere elever på buss

Fredag kom regjeringen og Folkehelseinstituttet med nye anbefalinger om munnbind for reisende på kollektivtransport i Oslo og Indre Østfold.

Da påpekte helseminister Bent Høie at det kan bli vanskelig å holde én meters avstand på busser, T-baner, trikker og tog i rushtiden nå når sommerferien er over.

Folkehelseinstituttet ber voksne som ikke har samfunnskritiske jobber om å la skoleelever få plass på kollektivtransport hvis det blir for fullt. FHI vil også at flest mulig har hjemmekontor for å redusere antallet som reiser kollektivt.

Slik bruker du munnbind Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK Ekspandér faktaboks Slik tas munnbindet på: Plasser munnbindet over nese, munn og hake.

Fest båndene (eventuelt strikken) bak hodet.

Brett ut munnbindet så det sitter godt og dekker nese og munn. Slik tar du av munnbindet: Ikke ta på selve munnbindet, bare båndene (strikken) bak hodet.

Løsne det nederste festebåndet først, deretter det øverste.

Fjern munnbindet fra ansiktet mens du holder i båndene.

Kast munnbindet i søppelbøtta uten å ta på det.

Vask hendene grundig med varmt vann og såpe for å fjerne smittebærende stoffer fra hendene etter at munnbindet er tatt av. Generelle råd: Munnbindet bør skiftes etter høyst fire timer.

Når du tar det av skal det ikke brukes på nytt da det øker risikoen for smitte.

Vask hendene ofte med varmt vann og såpe. Desinfiserende spritoppløsning er et godt alternativ ved mangel på vann.

Bruk separate håndklær som skiftes daglig. Kilder: Folkehelseinstituttet (FHI), leverandørinformasjon apotekene

Danmark innfører påbud

I Norge er det foreløpig bare en anbefaling, mens i flere europeiske land har myndighetene gått lengre og innført påbud. I Danmark må alle reisende over 12 år bruke munnbind på offentlig transport fra og med 22. august. Island har innført påbud om bruk av munnbind alle steder der det ikke er mulig å holde avstand på to meter. Finland anbefaler det samme. Det betyr at Sverige er det eneste skandinaviske landet som ikke har noen form for anbefaling eller påbud om munnbind.

Påbudt lenge

Allerede i april ble det innført et nasjonalt påbud i Belgia om munnbind på alt av offentlig transport, butikker og museer. Brudd kan bøtelegges på stedet.

Også Spania og Tyskland er det maskeplikt. I Spania må du bruke det uansett avstand til andre personer, mens i Tyskland er det på bestemte offentlige plasser, butikker og på offentlige transportmidler.

.

I Brussel er det påbud om munnbind. Her kan du bli bøtelagt på stedet om du velger å gå uten munnbind. Foto: Philip Lote

Prisene går nedover

Etterspørselen etter munnbind har økt kraftig den siste tiden. Det samme har prisene på munnbind.

Tidligere skrev NRK om at apotek økte salgsprisen fra 100 kroner til nesten 800 kroner på en pakke med 50 munnbind.

Men nå har prisene sunket noe, og apotekene forventer at den vil synke ytterligere i tiden fremover.

Grunnen til at prisene ble så høye, var fordi de ikke fikk nok munnbind for å dekke etterspørselen og måtte ta i bruk andre leverandører med høyere innkjøpspris. Nå er et av tiltakene for å få ned prisene at apotekene selv har innført maksbegrensning på pakkene.

På Apotek1 er det kun lov å kjøpe to pakker per person.