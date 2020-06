Myndighetene nekter støttedemonstrasjoner for George Floyd i Oslo, Bergen og Trondheim

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over 15.000 personer har varslet at de vil delta på demonstrasjonen utenfor USAs ambassade på Makrellbekken i Oslo.

– Vi har fått beskjed fra kommunen om at uten en dispensasjon fra Helsedirektoratet kan vi ikke samle flere enn 50 på ett sted, sier Rawha Yohaness til Klassekampen.

Det er usikkert hvem som kan gi dispensasjon. Helsemyndighetene jobber med å finne ut av hvem som eventuelt skal kan gjøre det.

Yohaness er styremedlem i African Student Association, som er blant arrangørene bak demonstrasjonen. Beskjeden fra myndighetene gjør at alt tyder på at arrangementet ikke kan gjennomføres.

– Verken området utenfor ambassaden eller Eidsvolls plass kan romme i nærheten av så mange. Særlig ikke hvis man skal holde avstand av smittehensyn, sier Yohaness.

– Ønsker ikke å være smittevernspoliti

Politiet i Oslo sier at det er arrangøren som må legge til rette for at smittevernseglene kan overholdes.

Stabsjef i Oslo-politiet Harald Nilssen. Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

– Vi har ikke myndighet til å håndheve smittervernsreglene, sier stabsjef i Oslo-politiet Harald Nilssen.

– Det er en stor menneskemengde å ta hensyn til, men som alle demonstrasjoner har vi en god dialog i forkant med arrangøren og tror at dette skal kunne gjennomføres på en sikker og trygg måte, sier Nilssen.

Til Dagbladet sier politiet nå at istedenfor at flere tusen samles utenfor den amerikanske ambassaden, har arrangjøren nå gått med på at den gruppe på 50 deltakere marsjerer fra Ambassaden til Stortinget.

Allerede utsatt i Trondheim

Arrangørene bak demonstrasjonen i Bergen og Trondheim har også fått beskjed fra henholdsvis kommunen og politiet om at forsamlingen over 50 personer vil anses som brudd på smittevernseglene.

Demonstrasjonen i Trondheim er allerede utsatt til 15. juni.

Dødsfallet til afroamerikaneren George Floyd har skapt kraftige reaksjoner over hele verden. 46-åringen døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot nakken i flere minutter under en pågripelse.