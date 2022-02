– I hodet mitt har jeg planlagt hva jeg skal gjøre når jeg fikk vite det, men nå må jeg bare puste, sier Mustafa Hasan.

Han kom med familien til Norge i 2008. Han har sett sin egen familie forlate landet og sin ett år eldre bror få lov til å bli i Norge.

Selv har han kjempet for å få bli.

I sommer bestemte Mustafa og hans advokat for seg å saksøke den norske staten. De mente Mustafa Hasan hadde rett til oppholdstillatelse i Norge basert på humanitært grunnlag.

Grunnen var at de ville ugyldiggjøre Utlendingsnemdas (UNE) vedtak om at Mustafa ikke har rett til oppholdstillatelse i Norge.

Det fikk de til. I retten vant Mustafa mot UNE.

Det førte til at han kunne søke om å få bli i landet på nytt. Det er det Mustafa har gjort. Nå er svaret her:

Mustafa Hasan får bli. Han har etter flere års kamp fått oppholdstillatelse i landet.

– Jeg knakk sammen på bakkeb da advokaten « Du har fått innvilget opphold». Jeg fikk sjokk da han sa det, Mustafa.

Det kan Mustafa Hasans advokat, Nicolai V Skjerdal, bekrefte til NRK.

Hasan-familiens historie I 2008 bosetter familien Hasan seg i Norge. Mor, to eldre brødre, Mustafa og Abdelrahman. I 2009 blir en lillesøster født. Familien får innvilget midlertidig opphold i Norge. Året etter kommer to andre brødre av Mustafa til Norge. De blir nektet opphold og må forlate landet. I 2012 mener utlendingsmyndighetene at moren har løyet. Fem år senere konkluderer Borgarting lagmannsrett at familien er jordanske statsborgere, og ikke statsløse palestinere, som moren har sagt. Dermed blir den midlertidige oppholdstillatelsen trukket. I 2017 forlater moren og lillesøsteren, som er født i Norge, landet. Mustafa og Abdelrahman blir værende under barnevernets omsorg.

Det var en klar dom som kom fra Oslo tingrett i sommer. Det er denne UNE har måtte ta utgangspunkt i når de nå har behandlet Mustafas rett til oppholdstillatelse i Norge på nytt.

I dommen fra Oslo tingrett står det at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til Hasans tilknytning til Norge.

At de ikke har tenkt på hans psykiske helse.

Heller ikke den krevende situasjonen som ville møtt han i Jordan.

FÅR BLE: I fjor ble det kjent at broren Abdelrahman Hasan får oppholdstillatelse i Norge. Nå får også broren Mustafa Hasan også bli i Norge. Foto: Nadir Alam / NRK

Folk har engasjert seg i saken

Mustafas sak har engasjert mange. Han har gjort inntrykk på stjerner som Martin Ødegaard og Karpe. Ifølge ordføreren i Asker er han en vaskeekte askerbøring.

Han mener saken hans handler om noe større enn ham selv.

– Det at folk engasjerte seg i min sak betyr at det er et reelt problem, sier Mustafa.

Selv om hans fremtid nå er sikrere er ikke kampen for et mer rettferdig system rundt asylsøkere og innvandrere over.