– Jeg tilhører den nye generasjonen muslimer, vi som tilhører to kulturer. Vi er født som muslimer, men går på norsk skole, har norske venner, norske vaner ... og ja, vi drikker alkohol.

Det sier «Sara» (20).

Ifølge Koranen er det forbudt å drikke alkohol. «Sara» sier imidlertid at mange muslimer bryter denne regelen.

– Alle mine muslimske venner gjør det. Det er realiteten. De drikker og fester, sier «Sara».

Et godt menneske

Ramadan, som begynner lørdag 2. april, er den niende måneden i den islamske kalenderen. Ramadan er synonymt med fastemåneden.

Uthevet: «Å dere som tror, vin og lykkespill og avgudsdyrkelse og pil (til loddkastning) er ikke annet enn urenhet, et Satans verk. Unngå da dette, for at dere skal fullkommengjøres. Foto: Dana Khalouf / NRK

For muslimer innebærer det å avstå fra mat og drikke i perioden før soloppgang til tiden etter solnedgang. Under fasten er det også en religiøs plikt å avstå fra alkohol, røyk og sex.

– Du er en troende muslim?

– Ja, jeg er glad i religionen min. Jeg tror på Gud. Det viktigste er å være et godt menneske.

«Sara» er født og oppvokst i Norge. Foreldrene praktiserer islam, men de «er ikke strenge». Selv skal hun praktisere ramadan, noe hun har gjort siden hun 15-årsalderen.

«Sara» forteller at alle hennes muslimske venner drikker alkohol. (Illustrasjonsbilde) Foto: HENNING RØNHOVDE / NRK

– Mor og far vet at jeg drikker. De bryr seg ikke så mye, men de liker det heller ikke. De er mer opptatt av at man skal få velge selv.

– Light-muslimer

Ifølge muslimen Murat Kurt (40) er ikke «Sara» et særtilfelle. Snarere tvert imot.

– Mange muslimer drikker alkohol. Jeg vil gjette på at 80 prosent av muslimene her i byen gjør det. Ikke bare de unge, men også de eldre. De er light-muslimer, de følger ikke Koranen 100 prosent.

Murat Kurt mener at mange i Norge er «light-muslimer». Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Hva med deg?

– Jeg spiser ikke svinekjøtt. Jeg drikker ikke alkohol. Og jeg er klar for å praktisere ramadan.

– Er dette noe det har blitt mer av de siste årene, at muslimer drikker alkohol?

– Nei. Det har alltid vært sånn. Men ingen snakker høyt om det, sier Kurt.

Må skille mellom kultur og religion

– Ramadan for meg betyr å komme nærmere Allah og bli et bedre menneske, sier Ana Sales (18), elev ved Åssiden videregående skole i Drammen.

Medelevene Yonis Iise (19), Isa Hakizimana (23) og Aya Nasif (23) nikker samtykkende.



Alle er troende muslimer, de holder seg unna alkohol og de gleder seg til å markere fastemåneden.

Yonis Iise (fra venstre), Isa Hakizimana, Aya Nasif og Ana Sales gleder seg til ramadan. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Kjenner dere unge muslimer som drikker?

– Jo, jeg vet om mange, sier Sales.

– Men ingen fordømmer folk som gjør det, fortsetter Hakizimana.

– Konsekvensen i seg selv ligger hos Allah, sier Iise.

– Kan man bli utstøtt fra familie, trossamfunn?

– Det kan skje, i noen miljøer. Tvang er ikke lov i islam. Men i noen muslimske kulturer kan det dreie seg om tvang. Her må man skille, svarer firkløveret.

Forbyr alkohol

Mustafa Gezen er styreleder i det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn. Han sier at han ikke kjenner til at muslimer drikker alkohol i forbindelse med «fest før faste».

– Nei, det har jeg ikke hørt om. Hvis det er tilfelle, så er det ikke helt forenlig med islam eller ramadan-tradisjonen. Det er i hvert fall ikke vanlig at folk gjør det.

Mustafa Gezen er styreleder i det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn. Foto: Privat

På spørsmål om en eventuell alkoholdrikking vil få konsekvenser, svarer Gezen at det er «synd for en muslim å drikke alkohol».

– Allah forbyr alle muslimer å drikke alkohol. Religionen forbyr alkohol, avslutter han.

Kaster hijaben utenbys

«Sara» ønsker å være anonym. Ikke nødvendigvis fordi hun frykter hets, utestengelse eller trusler.

– De muslimene jeg kjenner er opptatt av fasade. De vil bli sett på som gode mennesker, gode muslimer, derfor sier de ikke dette høyt. Selv orker jeg ikke konsekvensene; det å bli sett på som en dårlig muslim. Det er ikke det at jeg er så redd, men jeg orker det ikke. Orker ikke å bli dømt.

– Er det vanskeligere for muslimske kvinner å stå fram med at de drikker?

– Absolutt! Kvinner skal i hvert fall ikke drikke alkohol. Jeg havner ikke i helvete om jeg drikker. Det brukes bare som sosial kontroll. For å skremme.

– Du løper jo en viss risiko når du går ut på byen og drikker.

– Der sier du noe. Men jeg bryr meg egentlig ikke så mye. Jeg er student. Bor i en annen by. Jeg kjenner mange jenter som kaster hijaben og blir en helt annen person når de kommer til en annen by. De er redde for å bli dømt av noen de kjenner. Det er en falsk verden, men slik er det. Det viktigste er tross alt å være et godt menneske, sier muslimske «Sara».