– Det går veldig inn på meg. Det er veldig vanskelig.

Søndag tok en fremmed mann seg inn i moskéen i Moss. Han ble fanget på et overvåkningskamera.

– Da jeg så videoen, tenkte jeg «oi». Jeg bor ikke så langt unna. Det var rart å se mannen gå opp trappen, sier en 24-åring fra Moss. Han er redd etter hendelsen og ønsker derfor å være anonym.

På videoen ser man en mann med sekk gå opp trappen. I sekken stikker et langt objekt opp. Han ser først inn døra til moskéen, så videre inn i overvåkningskameraet.

Deretter går han rolig ned igjen.

Både videoen og mannen er kjent for politiet. De mener folk ikke trenger å være bekymret.

– Vi har foreløpig konkludert med at det ikke dreier seg om et våpen i sekken. Vi ser heller ingen knyting til moskéen, sier seksjonssjef for nærpolitiet i Moss, Kristoffer Haakonsen.

Finner ikke mannen

Hendelsen har likevel skapt bekymring blant muslimer i Moss på grunn av angrepet på Al-Noor-moskéen i Bærum, og hendelsene i Kongsberg forrige uke.

– Jeg vet ikke hvorfor han var der og hva han hadde i sekken. Det gjør meg bekymret og redd, sier den unge mannen fra Moss til NRK.

Fem personer ble drept og tre skadet i angrepet på Kongsberg. Politiet gikk tidlig ut og sa at drapsmannen var konvertitt. De har i ettertid sagt at hypotesen om at han har konvertert til islam er svekket.

I Moss har politiet ikke fått kontakt med mannen som tok seg inn i moskéen. Haakonsen sier de har lett etter ham hele den siste uken.

– Vi har vært i dialog med flere personer for å avklare hvor han befinner seg, men har ikke lykkes å komme i kontakt med ham, sier Haakonsen.

Han understreker at mannen ikke har historie med hatkriminalitet, men at han er kjenning av politiet for andre forhold.

Styreleder i moskéen Moss Islamik Senter, Abdirahman Bokh, bekrefter at de la ut videoen av mannen på en lukket gruppe på WhatsApp, for å be medlemmene låse sine egne dører.

Han ønsker ikke å uttale seg i saken, men henviser videre til Islamsk Råd Norge.

– Moskéen forsikrer om at de har ivaretatt sikkerheten og leid inn vektere som et strakstiltak. De har også byttet lås på døra, sier leder Abdirahman Diriye.

Ber politiet om hjelp

Under dagens fredagsbønn har ledelsen bedt politiet om hjelp. De vil at politiet skal være synlige i nærområdet.

Abdirahman Diriye er leder i Islamsk Råd Norge. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Jeg synes det er veldig trist at vi i fredelige Norge må ha det sånn. Dessverre er ikke dette første gang at folk ikke vil komme til moskéen når det skjer en større hendelse som knyttes til islam, sier Diriye.

Politiet bekrefter at de har vært i kontakt med moskéen.

– Vi setter inn og vurderer fortløpende trygghetstiltak, uten at vi kan kommentere disse konkret, sier Haakonsen i politiet i Moss.