Møte mellom partene i flystreiken: håper å komme til enighet

NHO og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) brøt forhandlingene natt til lørdag, og 31 flyteknikere er tatt ut i streik.

Mandag kan streiken trappes opp. Da kan 75 nye teknikere tas ut, rundt en fjerdedel av alle NFOs medlemmer. Det vil merkes på flyplassene.

Partene sitter søndag kveld i et nytt møte. Det får NRK bekrefta fra både NHO og NFO.

Målet med møte er å finne et grunnlag for videre dialog, ifølge VG.

Ingen av organisasjonene vil kommentere hva møtet skal handle om overfor NRK.

Kansellerte avganger

Selskapene SAS, Norwegian og Widerøe er selskapene som rammes av streik. Foreløpig er det Widerøe som har måttet kansellere avganger.

NFO sa til NRK tidligere søndag at de var klare for nye meklingsrunder.

Det var et lønnskrav fra forbundet som førte til at det ble brudd i meklinga natt til lørdag.

De ønsker nemlig en økning på 60 kroner timen, en lønnsøkning på ca. 18 prosent.

– Fagforeningsknusing

Det er et krav NHO mener er helt urimelig:

– Vi er veldig skuffet over at vi nå går inn i en konflikt på grunn av urealistiske krav for en gruppe som allerede har gode lønnsvilkår i bunnen, sa administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til NRK lørdag.

Forbundet på sin side svarer med at det er stort behov for flyteknikere, men vanskelig å rekruttere. Derfor må lønna kraftig opp, mener de.

Jan Skogseth, leder i Norsk Flytekniker Organisasjon Foto: NRK

De har også beskyldt NHO for å motarbeide fagorganisering. For ifølge Jan Skogseth i organisasjonen vil NHO endre hvem de kan forhandle på vegne av.

– Motparten vil fjerne forhandlingsrett for enkelte medlemsgrupper som tidligere hadde denne rettigheten. Dette er fagforeningsknusing, sa Skogseth.