Vaksinerer folk på kjøpesenter: – Vi er avhengig av at flest mulig tar vaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er så glad for at jeg endelig har fått tatt den!

Monica Gebala har nettopp fått første vaksinestikk. Det fant sted inne i en tidligere skobutikk på et kjøpesenter i Moss sentrum.

Polske Monika Gebala fikk det første vaksinestikket på Amfisenteret i Moss. Foto: Andrea Rådahl/NRK

Moss kommune har nemlig flyttet en del av vaksinesenteret ut til folket. Denne uken tilbyr de drop in-vaksine til folk på kjøpesenteret og ute på en strand.

Flere norske kommuner har hatt problemer med å få tak i unge voksne med informasjon om koronavaksinen. Moss håper at de ved å tilby drop in på sentrale steder, vil få vaksinert flere innbyggere.

– Vi ser at det typisk er den yngre generasjonen som glimrer med sitt fravær. Vi tror derfor at det er viktig at vi har dette tilbudet, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap).

«Innkaster» til vaksinering

Ordføreren var mandag selv ute på kjøpesenteret og informerte tilfeldige forbipasserende om tilbudet.

– Vi må være litt aktive for å få folk til å komme hit. Litt sånn innkastere til drop-in, forteller hun.

Så langt har 88,1 prosent av den voksne befolkningen i Moss fått første vaksinedose, ifølge tall fra FHI.

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud håper tilbudet om drop-in vaksinering ute blant folk i Moss vil bidra til at flere velger å ta vaksinen. Foto: Maria Bjerkensjö/NRK

Tollerud håper at tallet vil bli høyere.

– Vi er nå avhengige av at flest mulig tar vaksine.

Sofia Hansen benyttet seg av tilbudet. Hun skryter av at kommunen.

– Jeg hadde egentlig time på torsdag, men det var enklere å ta den her, siden jeg ikke har lappen. Det er et veldig bra tilbud.

Siste sjanse for første dose

Vaksineringen på kjøpesenteret vil foregå mandag og tirsdag denne uken. Onsdag til fredag flytter kommunen drop in-vaksineringen til et telt ved Sjøbadet – en populær badeplass i sentrum.

Ordføreren forteller at dette er siste sjanse for første vaksinedose i kommunen på en god stund. Neste uke går de i gang med andregangsvaksinering.

– Da må de som ikke har fått første dose vente til vi er ferdig med dem.